Κόσμος

Άντι Μπέρναμ: Δάκρυσε για τον πατέρα του που έχει Αλτσχάιμερ – «Δεν έχει συνειδητοποιήσει πως είμαι πρωθυπουργός»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν στον οίκο ευγηρίας που μένει ο πατέρας του όταν ο ίδιος πήγε για πρώτη φορά στην Ντάουνινγκ Στριτ
Prime Minister Andy Burnham speaking during a visit to a family centre in Sheffield, South Yorkshire, for the launch of the biggest transfer of power from Westminster in a generation, which will allow English mayors to keep a share of the taxes collected in their area, giving communities greater control over the decisions that shape jobs, transport, housing and public services. July 31, 2026. Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS
Ο Άντι Μπέρναμ / Annabel Lee-Ellis/Pool / REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συγκινήθηκε ο Άντι Μπέρναμ, μιλώντας για τον πατέρα του που πάσχει από Αλτσχάιμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν στον οίκο ευγηρίας που μένει ο πατέρας του όταν ο ίδιος πήγε για πρώτη φορά στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πατέρας του Μπέρναμ, Ρόι, πάσχει από προχωρημένη μορφή Αλτσχάιμερ και τον φροντίζουν σε οίκο ευγηρίας. Ο Βρετανός πρωθυπουργός συγκινήθηκε όταν του διηγήθηκαν οι εργαζόμενοι πως έβαλαν τον πατέρα του μπροστά από την τηλεόραση για να τον δει και «είχε μια στιγμιαία αντίδραση».

«Κάτι υπέροχο συνέβη. Πήγα στον οίκο ευγηρίας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως πρωθυπουργού και ένας από τους υπαλλήλους μου είπε: “Ω, η διευθύντρια θέλει να σας μιλήσει πριν φύγετε”. Πήγα λοιπόν και μίλησα μαζί της», είπε ο Άντι Μπέρναμ και δάκρυσε συνεχίζοντας: «Πρέπει να είμαι προσεκτικός γιατί αυτό με συγκινεί αρκετά».

Η διευθύντρια του είπε πως «όλοι ξέραμε περίπου τι ώρα θα περνούσατε από τη Ντάουνινγκ Στριτ» και «βάλαμε τον Ρόι στην καρέκλα του, τοποθετήσαμε την τηλεόραση ακριβώς μπροστά του και έξι από εμάς σταθήκαμε γύρω του. Και είπα: “Κοίτα, Ρόι! Κοίτα, κοίτα!”. Και εκείνη είπε ότι γύρισε και είχε μια στιγμιαία αντίδραση. Μας είπαν ότι πίστεψαν ότι κατάλαβε».

Πριν αναλάβει πρωθυπουργός, ο κ. Μπέρναμ μίλησε για τη «λύπη» του που ο πατέρας του δεν θα καταλάβαινε τον νέο του ρόλο, επειδή θα ήταν τόσο «περήφανος». «Αυτό είναι λυπηρό, γιατί θα ήταν [περήφανος]. Από τη δική μου οπτική γωνία, είναι και δικό του επίτευγμα. Ένα επίτευγμα ολόκληρης της οικογένειας, αν και ο ίδιος δεν το γνωρίζει», δήλωσε λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Αργότερα, αναφέρθηκε στις εμπειρίες της δικής του οικογένειας από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, για να εξηγήσει την αποφασιστικότητά του να το μεταρρυθμίσει.

«Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», είπε. «Έχω προσωπική εμπειρία από το σύστημα. Ο πατέρας μου πάσχει από Αλτσχάιμερ και βλέπεις τι πρέπει να αντέχουν οι εργαζόμενοι. Δεν φταίνε αυτοί. Το σύστημα είναι ελαττωματικό. Δεν μπορείς να αφήσεις την κοινωνική φροντίδα σε αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε. Είπε ότι, αν και η μεταρρύθμιση θα είναι δύσκολη, πιστεύει ότι το κοινό θέλει ένα καλύτερο σύστημα.

«Το NHS δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που πρέπει να βρίσκεται, όσο υπάρχει ένα δυσλειτουργικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας που δεν μπορεί να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τα νοσοκομεία», ανέφερε ενώ είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αναμορφώσει το σύστημα κοινωνικής φροντίδας, το οποίο περιγράφει ως «το χειρότερο όλου του κόσμου».

Το 2010, ως υπουργός Υγείας, σχεδίαζε να δημιουργήσει μια εθνική υπηρεσία φροντίδας για την Αγγλία, αλλά το σχέδιο επισκιάστηκε από ισχυρισμούς ότι σκόπευε να επιβάλει έναν «φόρο θανάτου» για να το χρηματοδοτήσει. «Τη στιγμή που κυκλοφόρησε εκείνη η αφίσα με τις ταφόπλακες, όλα τελείωσαν. Οι μεταρρυθμίσεις μου είχαν πεθάνει», παραδέχτηκε αργότερα ο κ. Μπέρναμ.

Ωστόσο, παραμένει αποφασισμένος να «δαπανήσει πολιτικό κεφάλαιο» κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού για να μεταρρυθμίσει το σύστημα, κατηγορώντας το Γουέστμινστερ ότι «διστάζει» να λάβει τέτοιες σημαντικές αποφάσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό.

«Ας βρούμε το θάρρος να διορθώσουμε τα μεγάλα ζητήματα που η πολιτική έχει παραμελήσει, όπως η κοινωνική πρόνοια και ας έχουμε την πεποίθηση να βγούμε μαζί έξω και να υποστηρίξουμε τα σχέδιά μας. Αυτό είναι τεράστιο όσον αφορά τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και δεν πρόκειται να κάνω αυτό που έκανε παραδοσιακά το Γουέστμινστερ, δηλαδή να αναβάλλω τη λήψη απόφασης για αυτό το σημαντικό ζήτημα», δήλωσε.

Ο κ. Μπέρναμ αποκάλυψε επίσης ότι, λόγω της κατάστασης της υγείας του πατέρα του, εκείνος δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του είχε πλέον υιοθετήσει την ιδέα που αποτελούσε ένα από τα προσωπικά πολιτικά του πάθη: την αλλαγή του εκλογικού συστήματος με σκοπό την καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης: «Δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησε ποτέ, λόγω της κατάστασής του, ότι έχω πλέον αποδεχτεί την αναλογική εκπροσώπηση, η οποία αποτελεί μία από τις αποστολές του – να με πείσει να την αποδεχτώ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
83
73
73
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Θείο δώρο» για τους επιστήμονες η πρόσκρουση του πυραύλου στη Σελήνη – Ένα τυχαίο ατύχημα γίνεται σπάνιο επιστημονικό πείραμα
Οι ερευνητές ρίχνουν την προσοχή τους στα πετρώματα και την σκόνη του δορυφόρου - Πάνω από 220 τόνοι συντριμμιών εξοπλισμού βρίσκονται στο φεγγάρι μας
Στιγμιότυπο από τη στιγμή της πρόσκρουσης του πυραύλου της Space X στη Σελήνη (Πηγή φωτογραφίας: video grab
Μασούντ Πεζεσκιάν: Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία – Να μπει τέλος στο «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη»
Αναφερόμενος στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ομάν, ο Ιρανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων
Ο Πρόεδρος του Ιράν, Masoud Pezeshkian
Οι 6 όροι «φωτιά» του Ιράν στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ - «Ποτέ δεν θα κάνουμε πίσω, είτε σε πόλεμο είτε σε διαπραγματεύσεις»
«Μέχρι η Αμερική να διορθώσει τη συμπεριφορά της, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν» προειδοποιεί ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ 15
CNN: Διπλωματική έξοδο των ΗΠΑ από τον πόλεμο με το Ιράν ζητά ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ
Ο πόλεμος έχει φτάσει σε σημείο όπου πολλοί από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συμφωνούν με τον στρατηγό Κέιν ότι «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν
Newsit logo
Newsit logo