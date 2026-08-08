Χαμός με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ που έβρασε ζυμαρικά με θαλασσινό νερό – Το τρολάρισμα από τους followers του

Ανελέητο τρολάρισμα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ έκαναν οι followers του στο TikTok όταν έβρασε μακαρόνια με θαλασσινό νερό. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει δείξει επανειλημμένα το ενδιαφέρον του για τη μαγειρική, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media, ένα βίντεο που είχε αρχικά ανεβάσει το περασμένο καλοκαίρι.

Σε αυτό, ετοιμάζει μια μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας, επιλέγοντας όμως να χρησιμοποιήσει θαλασσινό νερό για να βράσει τα ζυμαρικά. Και πέρσι όταν το είχε ανεβάσει είχε δεχτεί πλήθος αρνητικών σχολίων, αυτό όμως δεν τον απέτρεψε να δοκιμάσει και φέτος την τύχη του. «Σήμερα θα φτιάξω μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας», είπε προτού προσθέσει: «Φυσικά, χρειαζόμαστε λίγο νερό για τα μακαρόνια». Στη συνέχεια, αντί να χρησιμοποιήσει εμφιαλωμένο ή νερό βρύσης, γεμίζει την κατσαρόλα με νερό από τη θάλασσα. Για την ολοκλήρωση του πιάτου χρησιμοποίησε και τη δική του καυτερή σάλτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή του, ωστόσο, δεν έπεισε τους ακολούθους του, οι οποίοι εξέφρασαν την απορία τους για την καταλληλότητα του νερού, ιδιαίτερα επειδή αυτό συλλέχθηκε από το πίσω μέρος του σκάφους. «Δεν είναι βρόμικο το θαλασσινό νερό;» σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Μήπως τα καύσιμα του σκάφους είναι το μυστικό συστατικό;»

Την ίδια στιγμή, ένα άλλο πρόσωπο έγραψε με χιούμορ: «Νερό για τα μακαρόνια με μια δόση καμένου καυσίμου από το σκάφος, παρακαλώ, κύριε». Τα σχόλια συνεχίστηκαν στο ίδιο ύφος, με κάποιον να σημειώνει: «Αύριο θα είναι τοστ». Άλλος ακόλουθος ζήτησε από τον Μπρούκλιν να παρουσιάσει την επόμενη μαγειρική του δημιουργία, γράφοντας: «Μπορείς να μου δείξεις πώς να φτιάχνω τοστ με τυρί;».

Κάποιος άλλος αμφισβήτησε ευθέως την επιλογή του νερού, γράφοντας: «Όχι, δεν βάζεις θαλασσινό νερό». Ένας ακόμη σχολίασε σκωπτικά την εικόνα, γράφοντας: «Δεν ήξερα ότι τα γιοτ είχαν υπηρεσία self-service».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, κάποιος αναρωτήθηκε: «Χμ… τα πόδια του δεν ήταν μέσα σε αυτό το νερό;», ενώ άλλος εξέφρασε ανοιχτά την ενόχλησή του για την επιλογή του θαλασσινού νερού: «Είναι σοβαρός με αυτό το νερό;».

Τα σχόλια με διάθεση χιούμορ συνεχίστηκαν με κάποιον ακόμη να γράφει: «Έχω όλα τα υλικά, εκτός από ένα σκάφος».