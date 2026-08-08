Αντίποινα της Ισπανίας: Απαντά στην Ιταλία με αναστολή της Συνθήκης του Σένγκεν

Κλιμακώνεται η κόντρα ανάμεσα στην Ιταλία και την Ισπανία για το μεταναστευτικό. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία, σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

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Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».

Η κυβέρνηση Μελόνι απάντησε με γραπτή ανακοίνωσή στο αίτημα της Ισπανίας να αρθεί, από την Ρώμη, η προσωρινή παύση ισχύος της Συνθήκης του Σένγκεν μεταξύ των δυο χωρών.

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«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και μέχρι να αποκλειστούν, πάντως, κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας, για την Ιταλία. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στην Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Η κυβέρνηση Μελόνι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας και οτι στο παρελθόν, ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στην σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται, τέλος, οτι οι Ισπανοί πολίτες -όπως και εκείνοι όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ- δεν υπόκεινται σε ελέγχους, λόγω της συγκεκριμένης αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.