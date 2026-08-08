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Ουκρανία: Έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία – Τρείς νεκροί στο Κίεβο από ρωσική επίθεση

Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ
Firefighters work at a compound of car garages damaged during overnight Russian missile strikes, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine August 8, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.
Πυροσβέστες εργάζονται σε συγκρότημα γκαράζ αυτοκινήτων που υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία / REUTERS
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Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά τη γενικευμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η διπλωματία βαλτώνει, οι δύο χώρες εντείνουν τα πλήγματα τους μεγάλου βεληνεκούς με περισσότερα θύματα αμάχους και ενεργειακές υποδομές.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε τα διυλιστήρια πετρελαίου του Ίλσκι και του Σιζράν στη διάρκεια επιθέσεών του τη νύχτα της Παρασκευής (07.08.2026), προκαλώντας πυρκαγιές και στα δύο, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων.

Το Κίεβο πλήττει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εδώ και μήνες σε μια προσπάθεια να μειώσει τις οικονομικές δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι σβήστηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας.

Μπαράζ εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από ρωσική πυραυλική επίθεση σήμερα τα ξημερώματα (08.08.2026) με τον δήμαρχο του Κιέβου να αναφέρει ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram πως τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην πόλη Μπροβαρί, η οποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου.

Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ σήμερα (08.08.2026), ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε περιοχές της περιφέρειας αυτής, με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.

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