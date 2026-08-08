Κόσμος

Ταϊλάνδη: Στους 9 οι νεκροί μετά τον θάνατο ενός 12χρονου κοριτσιού στην επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο

Σκότωσε παππού, γιαγιά και «γάζωσε» συμμαθητές
Το σχολείο γεμάτο λουλούδια μετά το μακελειό
Το σχολείο γεμάτο λουλούδια μετά το μακελειό / REUTERS
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Τραγωδία σε σχολείο της Ταϊλάνδης χθες Παρασκευή (07.08.2026), όπου μαθητής άρχισε να πυροβολεί σκοτώνοντας μαθητές και καθηγητές. Σύμφωνα με τις αρχές, νωρίτερα είχε σκοτώσει τον παππού και τη γιαγιά του, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σήμερα Σάββατο (08.08.2026) στους εννέα νεκρούς, μετά από την ανακοίνωση της αστυνομίας της Ταϊλάνδης ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε εμπλακεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε.

Οι αστυνομικοί στον αστυνομικό σταθμό Πλάι Μπανγκ της επαρχίας Νονθαμπούρι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένα κορίτσι πέθανε σήμερα, μία ημέρα αφότου ένα 14χρονο αγόρι φέρεται να σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και μετά να επιτέθηκε στο σχολείο του, σκοτώνοντας άλλους πέντε ανθρώπους πριν αυτοκτονήσει.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές μαθητών για τον 14χρονο μακελάρη που βρίσκονταν μέσα στο λύκειο Ντεμπσιρίν, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, την ώρα των πυροβολισμών.

«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος έμοιαζε να βρίσκεται στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», περιέγραψε η μαθήτρια Παουαρίσα Μεϊλίσα.

«Φοβόμουν πως θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση, γονείς έσπευσαν στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν έξω από το κτίριο κλαίγοντας και προσπαθώντας να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

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