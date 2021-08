Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει έναν υπάλληλο σούπερ μάρκετ, οποίος αν και έχει μόνο ένα χέρι, βγάζει σχεδόν… σηκωτό έναν νεαρό που επιχείρησε να κλέψει διάφορα προϊόντα. Το περιστατικό, όπως αναφέρει η New York Post, στην πόλη Σέφιλντ της Βρετανίας.

Αρχικά, οι περίεργες κινήσεις του νεαρού έγιναν αντιληπτές από έναν άλλο υπάλληλο του σούπερ μάρκετ με τον οποίο άρχισε να παίζει ξύλο. Όμως την παράσταση την έκλεψε ένας άλλος συνάδελφός του…

Όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο, ο άλλος υπάλληλος του σούπερ μάρκετ – αν και είχε μόνο ένα χέρι – πέταξε έξω από το κατάστημα το νεαρό που ήθελε να κλέψει διάφορα προϊόντα. Ο ψηλός νεαρός που μπαίνει στο πλάνο στην αρχή του video, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ακρωτηριασμένο το αριστερό του χέρι. Ωστόσο δεν φαίνεται να πτοείται και βγάζει σχεδόν σηκωτό έξω τον κλέφτη, ο οποίος σηκώνεται και ετοιμάζεται να τον αντιμετωπίσει.

Μόνο που ο υπάλληλος με μία κλωτσιά καράτε τον πετυχαίνει και με μία λαβή τον ρίχνει κάτω στο έδαφος, κερδίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

