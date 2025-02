Ακυρώθηκε στο παρά 1′ η κοινή συνέντευξη του απεσταλμένου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι με αίτημα της αμερικανικής πλευράς

Ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς η κοινή συνέντευξη Τύπου που αναμενόταν να παραχωρήσουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Κιθ Κέλογκ, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες σήμερα (20/2/2025) το μεσημέρι στο Κίεβο, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

«Κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, η μορφή της συνάντησης προβλέπει» τη μαγνητοσκόπηση της έναρξης της συνάντησης, αλλά «δεν προβλέπει δηλώσεις ή ερωτήσεις», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.

Παραμένει άγνωστος προς το παρόν ο λόγος που η αμερικανική πλευρά ζήτησε την ακύρωση της συνέντευξης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κιθ Κέλογκ, που έφτασε χθες στο Κίεβο.

Ίσως κάποιο ρόλο να έπαιξε το «τελεσίγραφο» που έφτασε από τον Λευκό Οίκο προς το Κίεβο να χαμηλώσει τους τόνους απέναντι στις ΗΠΑ και να υπογράψει της συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας, συμφωνία που ο Ζελένσκι δεν συγκατένευσε να υπογραφεί καθώς δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας.

Zelensky met with Keith Kellogg: a press conference was supposed to take place after the meeting, but at the request of the American side, it was canceled, journalists report. pic.twitter.com/y4mljm0cL1

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ίδιος ο Κέλογκ με ανάρτησή του στο X/Twitter δήλωνε χαρούμενος που επέστρεψε στην Ουκρανία.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον βίαιο πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να κάνουν τη δύσκολη δουλειά για να βοηθήσουν στη σφυρηλάτηση μιας βιώσιμης ειρήνης». Χαρακτήριζε χρήσιμες τις συζητήσεις με ουκρανούς αξιωματούχους, όπως τον σύμβουλο του Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ και παρέπεμπε στις σημερινές συναντήσεις τους.

Good to be back in Ukraine. We have a lot of work to do to bring an end to this brutal war, but the United State is committed to doing the difficult work to help forge a sustainable peace. Useful conversations today with officials like @AndriyYermak — with more to come tomorrow. pic.twitter.com/V4mgsJvnmd