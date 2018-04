Al Jazeera: Προσοχή! Αυτά είναι τα fake βίντεο από τους βομβαρδισμούς στην Συρία

Το πιο ευρέως διαδεδομένο fake βίντεο, που προβάλλεται από μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως το NBC News, το PressTV και το Telemundo, φαίνεται να δείχνει πολλούς πυραύλους να πλήττουν στόχους στη Συρία.

Correction: A video purported to show blasts in Damascus following a joint airstrike in Syria has been misidentified. It is from an unrelated conflict.

This tweet, noted here, will be deleted. pic.twitter.com/zkMOV2aqjd

— NBC News (@NBCNews) 14 Απριλίου 2018