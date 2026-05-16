Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζούς – Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες

Τη ζωή τους έχασαν δύο άνθρωποι, ενώ τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζούς στη Νέα Υόρκη.

Το δυστύχημα με την παράσυρση πεζών σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026, τοπική ώρα) κοντά στη συμβολή της Λεωφόρου Άμστερνταμ με την W 109η οδό στη Νέα Υόρκη.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη, μεταδίδει η εφημερίδα New York Post και φέρεται να ήταν μεθυσμένος.

Ο ένας από τους νεκρούς ήταν πατέρας τριδύμων. Ο Ντέιβιντ Λόρενς, 65 ετών αυτόπτης μάρτυρας, χαρακτήρισε το τροχαίο «παράσταση τρόμου» και είπε ότι ο οδηγός, ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου, «πάτησε» έναν άνδρα που βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητό του.

Ο οδηγός έπεσε με βαριά ορμή πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν χτυπήσει μια ομάδα πεζών που κάθονταν έξω από ένα κουρείο, ανέφερε η αστυνομία.

BREAKING: 3 Critical After Vehicle Crashes Onto Manhattan Sidewalk, Strikes Group Outside Bar



Three people were critically injured after a driver crashed onto a sidewalk on Amsterdam Avenue Thursday evening, striking a group gathered outside a bar on the Upper West Side.… pic.twitter.com/3hEozzifE9 — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) May 15, 2026

Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 46 ετών, σκοτώθηκαν και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο St. Luke’s σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε ότι έπαθε εγκεφαλικό και λιποθύμησε, ωστόσο ανακοίνωση αναφέρει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συνελήφθη και εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο στην παρούσα φάση εκτιμά πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CBS.