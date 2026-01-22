Κόσμος

Αλαλούμ και γκρίνια με τη «συμφωνία» Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Λέει ψέματα» – «Είναι μια ιδέα» απαντά ο ίδιος

Η βουλευτής Σάσα Φάξε κατήγγειλε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συμμετοχή της Γροιλανδίας, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτες διαπραγματεύσεις»
Γροιλανδία
Γροιλανδία / Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/ REUTERS

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο ίδιος έσπευσε χθες Τετάρτη (21.1.26) να κάνει λόγο για μια συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία λέγοντας πως θα ισχύει «για πάντα» χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγη ώρα αργότερα έσπευσε να μιλήσει για ένα πλαίσιο συμφωνίας που συζητήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. 

Σύμφωνα με την Guardian, οι κάτοικοι της Γροιλανδίας υποδέχτηκαν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου μιας μελλοντικής συμφωνίας» για το καθεστώς του νησιού με μεγάλη δυσπιστία. Οι αγορές ωστόσο αντέδρασαν θετικά και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξέφρασαν προσωρινή ανακούφιση μετά την απόσυρση της απειλής νέων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε έπειτα από ημέρες έντασης που είχαν οδηγήσει σε σοβαρή κρίση στις διατλαντικές σχέσεις, καθώς εμφανιζόταν αποφασισμένος να αποκτήσει τη Γροιλανδία πάση θυσία και απειλούσε με στρατιωτική παρέμβαση και εμπορικά αντίποινα.

 

Ο ίδιος εξάλλου δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, πως επιθυμεί τη Γροιλανδία «με πλήρη δικαιώματα, τίτλο και κυριότητα», αποφεύγοντας ωστόσο τις πιο επιθετικές αναφορές των προηγούμενων ημερών.

Στο Truth Social σημείωσε πως κατέληξε στο «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» έπειτα από συνομιλίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενώ ταυτόχρονα απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο CNBC, υποβάθμισε ο ίδιος το εύρος της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια ιδέα, ένα πλαίσιο», χωρίς να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα ή τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οργή στη Δανία: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις χωρίς τη Γροιλανδία»

Στη Δανία, η είδηση προκάλεσε πολιτική αναταραχή. Η βουλευτής Σάσα Φάξε κατήγγειλε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη συμμετοχή της Γροιλανδίας, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτες διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Γροιλανδίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων, το υπό συζήτηση σχέδιο θα μπορούσε να παραχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχία σε μικρές περιοχές της Γροιλανδίας όπου βρίσκονται στρατιωτικές βάσεις, κατά το πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Παράλληλα, θα επέτρεπε στην Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε εξόρυξη σπάνιων γαιών χωρίς προηγούμενη άδεια της Δανίας.

Η Γροιλανδή βουλευτής Αάγια Κέμνιτς Λάρσεν απέρριψε κατηγορηματικά τέτοια σενάρια, δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην κυριαρχία ή στους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας είναι απολύτως εκτός συζήτησης».

«Δεν τον πιστεύει κανείς»

«Είναι απλούστατα ψέμα. Ψεύδεται», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος τεχνίτης Μίκελ Νίλσεν. «Δεν πιστεύω τίποτα απ’ όσα λέει — και δεν είμαι ο μόνος».

Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Άνακ, 64χρονης βοηθού νοσηλεύτριας: «Ποιον, τον Τραμπ; Δεν τον πιστεύω. Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς. Δεν μπορείς να την αποκτήσεις έτσι, για οποιονδήποτε λόγο – και σίγουρα όχι αν είσαι ο Τραμπ».

Ο 31χρονος Μίκι τόνισε: «Λέει κάτι και δύο λεπτά μετά το αντίθετο. Είναι αδύνατον να τον εμπιστευτείς».

Κόσμος
