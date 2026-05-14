Άρση καραντίνας του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Μπορντό – Συνεχίζει το ταξίδι του για Ισπανία

Πλέον, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι επιβάτες που είχαν ασθενήσει με γαστρεντερίτιδα, το κρουαζιερόπλοιο θα συνεχίσει το ταξίδι του με προορισμό το Φερόλ της Ισπανίας
Το κρουαζιερόπλοιο Ambition στο λιμάνι του Μπορντό / REUTERS/Stephane Mahe
Στην άρση της καραντίνας στο κρουαζιερόπλοιο Ambition με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από επιδημία νοροϊού προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές, σήμερα Πέμπτη (13.5.26). 

Το κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό από το απόγευμα της Τετάρτης μετά τον θάνατο ενός 92 Βρετανού και τον εντοπισμό δεκάδων περιστατικών οξείας γαστρεντερίτιδας. Πλέον, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι επιβάτες που είχαν ασθενήσει με γαστρεντερίτιδα, το κρουαζιερόπλοιο θα συνεχίσει το ταξίδι του με προορισμό το Φερόλ της Ισπανίας.

Ο 92χρονος Βρετανός που έχασε τη ζωή του υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατός του σχετίζεται με την επιδημία γαστρεντερίτιδας.

 

Το Ambition είχε αναχωρήσει από το Μπέλφαστ στις 8 Μαΐου και μία ημέρα αργότερα προσέγγισε το Λίβερπουλ, στο πλαίσιο μιας 14ήμερης κρουαζιέρας με προορισμούς στη Γαλλία και την Ισπανία.

Η Ambassador Cruise Line, που εδρεύει στο Έσεξ, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος εμφάνιζαν «ενεργά κρούσματα γαστρεντερικής νόσου».

Συνολικά, στο πλοίο βρίσκονταν 1.187 επιβάτες και 514 άτομα προσωπικό.

