«Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» προειδοποιεί ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και να έχουν αφανίσει την ηγεσία της Τεχεράνης, η απειλή των πυρηνικών όπλων, ωστόσο παραμένει.

Σε ενημέρωση του προς τους Γερουσιαστές ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ παραδέχθηκε ότι το Ιράν είναι «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ανέφερε το CNN.

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, μόλις λίγες εβδομάδες, από το να μετατρέψουν αυτό το ουράνιο, σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων» είπε ο Κρις Ράιτ, μιλώντας για τα ιρανικά αποθέματα ουρανίου. «Ακολουθεί βέβαια η διαδικασία μετατροπής σε όπλα, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Όπως είπε ο Ράιτ, το Ιράν διατηρεί απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο έως και 60%, με το CNN να σημειώνει ότι το ουράνιο κατάλληλο για όπλα πρέπει να εμπλουτιστεί σε ποσοστό περίπου 90%. Εξήγησε μάλιστα ότι και το εμπλουτισμένο κατά 20% ουράνιο είναι πολύ ανησυχητικό, καθώς το Ιράν έχει μεγάλα αποθέματα.

Πολλοί είναι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν χρησιμοποιήσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 11 τόνους, ως δικαιολογία για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Από την άλλη ο Τραμπ θέλει το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο για να επέλθει συμφωνία για ειρήνη.

Ο Ράιτ υποστήριξε ότι η επιδίωξη όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είναι μια «σοφή στρατηγική» για να τεθεί οριστικό τέλος στο πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού της χώρας.

«Τελικά, ο στόχος είναι να αποτραπεί και ο μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου. Ναι, για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο, πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα» ήταν τα λόγια του.