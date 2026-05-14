Κόσμος

«Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» προειδοποιεί ο υπουργός ενέργειας των ΗΠΑ

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, μόλις λίγες εβδομάδες, από το να μετατρέψουν αυτό το ουράνιο, σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων» είπε ο Κρις Ράιτ
Πύραυλος
Pool via WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και να έχουν αφανίσει την ηγεσία της Τεχεράνης, η απειλή των πυρηνικών όπλων, ωστόσο παραμένει.

Σε ενημέρωση του προς τους Γερουσιαστές ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ παραδέχθηκε ότι το Ιράν είναι «τρομακτικά κοντά» στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, ανέφερε το CNN.

«Απέχουν λίγες εβδομάδες, μόλις λίγες εβδομάδες, από το να μετατρέψουν αυτό το ουράνιο, σε ουράνιο κατάλληλο για την κατασκευή όπλων» είπε ο Κρις Ράιτ, μιλώντας για τα ιρανικά αποθέματα ουρανίου. «Ακολουθεί βέβαια η διαδικασία μετατροπής σε όπλα, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων».

Όπως είπε ο Ράιτ, το Ιράν διατηρεί απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένο έως και 60%, με το CNN να σημειώνει ότι το ουράνιο κατάλληλο για όπλα πρέπει να εμπλουτιστεί σε ποσοστό περίπου 90%. Εξήγησε μάλιστα ότι και το εμπλουτισμένο κατά 20% ουράνιο είναι πολύ ανησυχητικό, καθώς το Ιράν έχει μεγάλα αποθέματα.

Πολλοί είναι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν χρησιμοποιήσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 11 τόνους, ως δικαιολογία για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Από την άλλη ο Τραμπ θέλει το Ιράν να παραδώσει το ουράνιο για να επέλθει συμφωνία για ειρήνη.

Ο Ράιτ υποστήριξε ότι η επιδίωξη όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είναι μια «σοφή στρατηγική» για να τεθεί οριστικό τέλος στο πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού της χώρας.

«Τελικά, ο στόχος είναι να αποτραπεί και ο μελλοντικός εμπλουτισμός ουρανίου. Ναι, για να έχουμε έναν ασφαλή κόσμο, πρέπει να τερματίσουμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα» ήταν τα λόγια του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
130
123
109
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Παραιτείται η πρωθυπουργός της Λετονίας, Εβίκα Σιλίνια, για περιστατικά με ουκρανικά drone - Καταρρέει ο κυβερνητικός συνασπισμός
Το ακροδεξιό κόμμα «Νέα Ενότητα» έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία καθώς το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξη του
Εβίκα Σιλίνια
Άρση καραντίνας του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Μπορντό – Συνεχίζει το ταξίδι του για Ισπανία
Πλέον, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι επιβάτες που είχαν ασθενήσει με γαστρεντερίτιδα, το κρουαζιερόπλοιο θα συνεχίσει το ταξίδι του με προορισμό το Φερόλ της Ισπανίας
Το κρουαζιερόπλοιο Ambition στο λιμάνι του Μπορντό
Βρετανία: Αθωώθηκε η Άντζελα Ρέινερ από κατηγορίες που αφορούσαν φορολογική υπόθεση – Πιθανή υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών
Η Ρέινερ μίλησε στον Guardian και το ITV News και, όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε: «ο Κιρ θα πρέπει να το σκεφτεί»
FILE PHOTO: British Deputy Prime Minister Angela Rayner visits the community kitchen at the Newquay Orchard on February 10, 2025 in Newquay, Britain. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo
Newsit logo
Newsit logo