Αλαζόνας Τραμπ! Πιστεύει ότι μπορεί να τρομάξει τον κορονοϊό – Η κοινή λογική πέθανε στην είσοδο του Λευκού Οίκου

Χιλιάδες λέξεις έχουν γραφτεί και δεκάδες στιγμιότυπα έχουμε δει τα τελευταία 24ωρα από την εισαγωγή και το εξιτήριο εξπρές, για τον πιο διάσημο ασθενή με κορονοϊό, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Και αν ο Ντόναλντ Τραμπ ξαφνικά γινόταν υπόδειγμα ασθενή, τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη. Και φυσικά δεν έγινε. Ούτε και οι άνθρωποι γύρω του αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό όπως θα έπρεπε. Με προσοχή και φόβο.

Τρανό παράδειγμα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου η οποία μια ημέρα πριν διαγνωστεί ότι ήταν θετική στον κορονοϊό πλησιάζοντας τους δημοσιογράφους για να ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας του προέδρου έβγαλε την μάσκα της!

McEnany removed her mask as she approached journalists yesterday.



Today she tested positive for coronavirus. https://t.co/29KggZoCFa