Αλεξέι Ναβάλνι: Ευδιάθετος υγιής και χαρούμενος μία ημέρα πριν πέσει νεκρός

Υγιής και ευδιάθετος, εμφανίζεται ο Αλεξέι Ναβάλνι μόλις λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός στην φυλακή της Αρκτικής όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών.

Στα πλάνα του βίντεο που δημοσιεύει το κανάλι SOTA στο Telegram, ο Αλεξέι Ναβάλνι εμφανίζεται την Πέμπτη (15.02.2024) κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας.

Φορά τη μαύρη στολή της φυλακής και φαίνεται ευδιάθετος – το χιούμορ του ήταν το σήμα κατατεθέν του. «Εντιμότατε, θα σας στείλω τον αριθμό του λογαριασμού μου, ώστε να χρησιμοποιήσετε τον τεράστιο μισθό σας ως ομοσπονδιακός δικαστής για να ‘ζεστάνετε’ τον λογαριασμό μου, γιατί μου τελειώνουν τα χρήματα», είπε.

Η μητέρα του ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τη Νόβαγια Γκαζέτα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έγραψε σήμερα στο Facebook: «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg