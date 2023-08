Ο φυλακισμένος Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι καταδικάστηκε σε επιπλέον 19 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχος για μια σειρά νέων κατηγοριών.

Αυτό δήλωσαν οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, επικαλούμενοι τον δικαστή κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

In Russia, Navalny was thrown another 19 years in a special regime colony for ‘extremism’. The judge found him guilty on six counts. pic.twitter.com/Ylcv2nmKLc