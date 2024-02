Αλεξέι Ναβάλνι: «Ο Πούτιν δεν θα μείνει ατιμώρητος για τον θάνατο του συζύγου μου» λέει η Γιούλια Ναβάλναγια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και οι συνεργάτες του δεν θα μείνουν ατιμώρητοι εάν ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι, αποδειχθεί ότι είναι αλήθεια, δήλωσε σήμερα η σύζυγός του,Γιούλια Ναβάλναγια.

«Εάν αυτή είναι η αλήθεια, θα ήθελα ο Πούτιν, όλο το προσωπικό του, όλο το περιβάλλον του, όλη η κυβέρνησή του, οι φίλοι του, να γνωρίζουν ότι θα τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν στη χώρα μας, στην οικογένειά μου και στον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και αυτή η ημέρα θα έλθει σύντομα», δήλωσε, πολύ συγκινημένη, η Γιούλια Ναβάλναγια από το βήμα της Συνόδου του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Διερωτήθηκα εάν έπρεπε να μείνω εδώ μπροστά σας ή εάν έπρεπε να επιστρέψω κοντά στα παιδιά μου και αναρωτήθηκα τι θα έκανε ο Αλεξέι εάν βρισκόταν στη θέση μου και είμαι βέβαιη ότι θα παρέμενε εδώ, σε αυτό το βήμα», είπε η Ναβάλναγια στην αρχή της σύντομης δήλωσής της, η οποία έγινε δεκτή από παρατεταμένα χειροκροτήματα των συμμετεχόντων σε αυτήν τη Σύνοδο, η οποία συγκεντρώνει κάθε χρόνο την ελίτ της παγκόσμιας διπλωματίας.

Η Γιούλια Ναβάλναγια προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να ζητήσει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν να λογοδοτήσει.

