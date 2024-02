Αλεξέι Ναβάρνι: «Ο Πούτιν πληροφορήθηκε το θάνατό του» – Δεν επιβεβαιώνουν ότι πέθανε οι δικοί του άνθρωποι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το θέμα.

Ο υπ’ αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στην φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (…) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται…

Η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε στο Χ ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

Η Γιάρμις έγραψε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι ταξιδεύει προς την φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου κρατείτο ο Ναβάλνι εκτίοντας 19ετή ποινή κάθειρξης.

