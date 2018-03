Alex Stamos: Ο Έλληνας επικεφαλής ασφαλείας του Facebook που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του!

Ο Stamos λένε οι ίδιες πληροφορίες ήταν υπέρ της άποψης να βγούν όλα στο φως από την εταιρεία σύμφωνα με ανώνυμες πηγές αλλά αυτό τον έφεραν σε αντιπαράθεση με άλλα κορυφαία στελέχη του Facebook.

O Stamos, ένας επαγγελματίας με πολύ καλό όνομα στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, είδε τις αρμοδιότητές του να ψαλιδίζονται από τον περασμένο Δεκέμβριο και για τον λόγο αυτό ετοιμάζεται αν εγκαταλείψει την εταιρεία.

Λίγο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στο οποίο εμπλέκεται το Facebook ο Stamos τουίταρε λέγοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται όπως και πριν.

Despite the rumors, I'm still fully engaged with my work at Facebook. It's true that my role did change. I'm currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.

— Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018