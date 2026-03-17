Αλί Λαριτζανί: Ο άνθρωπος που κατάγεται από τους «Κένεντι του Ιράν» – «Σάρκα και αίμα» του καθεστώτος

Αδίστακτος ηγέτης, θαυμαστής του Καντ και λαμπρός φιλόσοφος είναι ο ισχυρότερος άνδρας του Ιράν Αλί Λαριτζανί που έγινε στόχος του Ισραήλ.

Το Ισραήλ φέρεται να στοχοποίησε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί σε αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν ο Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από την επίθεση.

Ο λόγος είναι προφανής. Ο Λαριτζανί είναι για πολλούς ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο Ιράν ακόμη και πριν από τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Επίσης ήταν η επιλογή του Αλί Χαμενεΐ σε περίπτωση δολοφονίας του από τους Αμερικανούς.

Μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των ισραηλινο-αμερικανικών χτυπημάτων στην αρχή του πολέμου, ο Λαριτζανί θεωρείται ευρέως ως ο ισχυρότερος άνθρωπος στο Ιράν, αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία επί της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής.

Δεν επελέγη ως διάδοχος του ανώτατου ηγέτη – όχι μόνο επειδή δεν είναι γιος του, αλλά και επειδή δεν είναι κληρικός, απαραίτητη προϋπόθεση για τον ρόλο αυτό. Ωστόσο, είναι ο άνθρωπος που αναμένεται να καθοδηγήσει τον νεοδιορισθέντα ηγέτη σε κάθε του βήμα.

Ποιος είναι ο ισχυρότερος άνδρας του Ιράν

Ο Λαριτζανί διαθέτει ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό βιογραφικό. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών, έχει αναρριχηθεί σε θέσεις-κλειδιά σε όλα τα κέντρα εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Υπήρξε ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης, υπουργός Πολιτισμού, επικεφαλής της προπαγάνδας, πρόεδρος του κοινοβουλίου, υποψήφιος πρόεδρος και, από πέρυσι, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας (μια θέση που κατείχε επίσης πριν από μερικά χρόνια). Είναι «η σάρκα και το αίμα του ιρανικού καθεστώτος».

Το μεγαλύτερο πάθος του είναι η φιλοσοφία. Ο ψυχρός πολιτικός είναι επίσης φιλόσοφος, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και ειδικός στις απόψεις του Καντ για τα μαθηματικά και την επιστήμη. Έχει γράψει τουλάχιστον έξι βιβλία φιλοσοφίας και πολλά άρθρα.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος της Haaretz στο σχετικό άρθρο, «πέρασα την τελευταία εβδομάδα του πολέμου απορροφημένος από τα γραπτά του Λαριτζανί. Ανακάλυψα έναν λαμπρό στοχαστή που συνδυάζει, με έναν ασυνήθιστο τρόπο, μια ζωή περισυλλογής με μια ζωή δράσης – όχι μικρό κατόρθωμα.

Στα γραπτά του, ο Λαριτζανί προσπαθεί να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις παραδοχές της ακραίας θρησκευτικής κοσμοθεωρίας του χρησιμοποιώντας τους κανόνες της δυτικής φιλοσοφίας, και συχνά προβάλλει επιχειρήματα που είναι σκέτος «πονοκέφαλος».

Η ανάγνωση του έργου του είναι μια παράξενη εμπειρία. Από τη μία πλευρά, αναδύεται το πορτρέτο ενός πραγματιστή που δεν διστάζει να ασκήσει οξεία κριτική στις αρχές της χώρας του, που επιδιώκει μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη κοινωνία και που γράφει για την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, αναδύεται η σαφής φιγούρα ενός «φονταμενταλιστή» μουσουλμάνου, όπως ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται, ο οποίος πρεσβεύει την θρησκευτική ιδεολογική πρωτοκαθεδρία.

Ο Λαριτζανί θεωρεί ότι η πραγματική σύγκρουση με τη Δύση δεν είναι οικονομική ή στρατιωτική, αλλά πολιτισμική και ηθική.

Οι «Κένεντι του Ιράν»

Ο 67χρονος Αλί Λαριτζανί γεννήθηκε σε μια οικογένεια που είχε χαρακτηριστεί ως το ιρανικό ισοδύναμο της οικογένειας Κένεντι, καθώς ο πατέρας του ήταν ανώτερος σιίτης κληρικός.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Δρ Μοχάμαντ Τζαβάντ Λαριτζανί, υπηρέτησε ως στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Μοχαμάντ Τζαβάντ σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ίδρυσε ένα κέντρο θεωρητικής φυσικής στο Ιράν και ήταν ο πρώτος που έλαβε άδεια να εισαγάγει το διαδίκτυο στη χώρα του.

Ο δεύτερος αδελφός του, ο Σαντίκ Λαριτζανί, ήταν επικεφαλής του δικαστικού σώματος του Ιράν για μια δεκαετία και από το 2018 είναι πρόεδρος του Συμβούλιου Διάγνωσης Συμφέροντος του Συστήματος, ενός ισχυρού κυβερνητικού οργάνου.

Ο νεότερος αδελφός, ο Μπαγκέρ Λαριτζανί, διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Υγείας και πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης.

Ο Αλί Λαριτζανί παντρεύτηκε τη Φαριντέ, κόρη του στενότερου μαθητή του Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, του Μόρτεζα Μοταχάρι – ενός από τους κορυφαίους ιδεολόγους της Ισλαμικής Επανάστασης.

«Βλέπεις το αποτύπωμα της οικογένειας στο νομικό σύστημα, στην πολιτική, στις επιστήμες», λέει στη Haaretz ο καθηγητής Μεχρεζάντ Μπορουτζερντί, μελετητής του Ιράν στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μιζούρι.

Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι «οι Κένεντι του Ιράν» είναι μια ομάδα διανοουμένων. Ακόμα και ο Σαντίκ, κληρικός, είναι απόφοιτος δυτικών φιλοσοφικών σπουδών. Έχει γράψει βιβλία για τη φιλοσοφία της γλώσσας, την ηθική φιλοσοφία και την αναλυτική φιλοσοφία, και έχει μεταφράσει έργα των φιλοσόφων Καρλ Πόπερ και Τζέφρι Γουόρνοκ.

Ο Αλί Λαριτζανί απέκτησε πτυχίο στα μαθηματικά και την επιστήμη των υπολογιστών από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, το πιο αναγνωρισμένο ίδρυμα στον τομέα του στο Ιράν.

Στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση, ακολουθώντας μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη φιλοσοφία, και έγραψε το διδακτορικό του με θέμα τη φιλοσοφία των μαθηματικών του Εμμάνουελ Καντ. Στη συνέχεια δημοσίευσε τρία βιβλία για τον Καντ, καθώς και βιβλία για την πολιτική φιλοσοφία και τη διακυβέρνηση, εκτός από πολλά ακαδημαϊκά άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περσικά περιοδικά.