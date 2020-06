«Θύμα» της παγκόσμιας οργής μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έπεσε και ένα πολύ γνωστό ρύζι. Εκτός από τα αγάλματα που ξεριζώνονται ή βανδαλίζονται τώρα το γνωστό παγκοσμίως ρύζι «Μπάρμπα Μπεν», αλλάζει.

Η συσκευασία του πασίγνωστου ρυζιού από την δεκαετία του ’40 δείχνει έναν ηλικιωμένο μαύρο άνδρα τον «Μπάρμπα Μπεν». Τώρα, οι διαμαρτυρίες έχουν φουντώσει για να αλλάξει από τους υποστηρικτές του κινήματος Black Lives Matter.

Η ίδια η εταιρεία με ανάρτησή της στο twitter αναφέρει: «Έχουμε ευθύνη να βοηθήσουμε να σταματήσουν οι φυλετικές αδικίες. Ακούμε τους καταναλωτές, ειδικά την μαύρη κοινότητα και τους συνεργάτες μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ακριβείς αλλαγές ή πότε θα γίνουν αλλά θα εξελίξουμε το σήμα κατατεθέν του Uncle Ben».

We have a responsibility to help end racial injustices. We’re listening to consumers, especially in the Black community, and our Associates. We don’t yet know what the exact changes or timing will be, but we will evolve Uncle Ben’s visual brand identity. pic.twitter.com/n0e1pZ75OF