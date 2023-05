Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας (10.5.2023) άλλον ένα Παλαιστίνιο, ο οποίος αυτή τη φορά ήταν στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του Ισλαμικού Τζιχάντ, σε νέα επίθεση που έγινε στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιχειρήσεις του στρατού του Ισραήλ στην περιοχή των Παλαιστινίων, την Λωρίδα της Γάζας έχουν απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς από προχθές Τρίτη (9.5.2023), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, μέλη του οποίου εκτόξευσαν από χθες το απόγευμα εκατοντάδες ρουκέτες, αλλά χωρίς να έχει αναφερθεί ως τώρα κανένας τραυματισμός στο Ισραήλ, τόνισε ότι «οι ισραηλινοί δεν θα μείνουν ατιμώρητοι» και ότι «όλες οι επιλογές (είναι) πάνω στο τραπέζι για την αντίσταση».

Σε ανακοίνωσή τους οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς, ο στρατιωτικός βραχίονας του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, επιβεβαίωσαν πως ο νεκρός είναι ο «Αλί Γάλι διοικητής μονάδας εκτόξευσης ρουκετών, ο οποίος δολοφονήθηκε στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ μαζί με άλλους μάρτυρες».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το υψηλότερο τμήμα πολυκατοικίας καταστράφηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνες. Σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, άλλοι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του σκοτώθηκαν και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επρόκειτο για μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ανέφερε ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, σε ανάρτησή του στο Twitter του με την οποία επιβεβαίωσε πως «μαχητικά αεροσκάφη» του έβαλαν «στο στόχαστρο» τον Αλί Γάλι καθώς «κρυβόταν σε διαμέρισμα στη Χαν Γιούνες».

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας ανάμεσα σε παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις και το Ισραήλ είναι η χειρότερη από τον Αύγουστο του 2022 στη Λωρίδα της Γάζας, θύλακα όπου κυβερνά το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από το 2007.

Σε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Τσάχι Χανέγκμπι, τον ομόλογό του στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, «επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και να αποφευχθούν περισσότερες απώλειες ανθρωπίνων ζωών». Επίσης αναφέρθηκε στις προσπάθειες μεσολάβησης της Αιγύπτου για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τόνισε πως ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες παρακολουθεί «με μεγάλη ανησυχία» την κατάσταση και θέλει εγγυήσεις πως δεν υπάρξει «περαιτέρω» κλιμάκωση, ενώ «καταδίκασε» τις απώλειες των ζωών αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και τις εκτοξεύσεις ρουκετών «αδιακρίτως» από τον θύλακα εναντίον του Ισραήλ.

Αφότου έγιναν οι πρώτες εκτοξεύσεις παλαιστινιακών ρουκετών χθες το απόγευμα σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε ισραηλινές κοινότητες γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ως την Μπεερσέβα (ανατολικά) και το Τελ Αβίβ (βόρεια).

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Τσαχάλ ως τις 21:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), εκτοξεύθηκαν 469 ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας, 333 από τις οποίες μπήκαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Ακολούθησαν εκατοντάδες ακόμα.

Οι μισές και πλέον αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, πάντως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παρότρυνε τον πληθυσμό σε περιοχές που γειτονεύουν με τη Λωρίδα της Γάζας να μείνουν στα καταφύγια, καθώς ορισμένες ρουκέτες προκάλεσαν υλικές ζημιές.

About 400 rockets fired at Israel from Gaza hit residential buildings, Defense Minister Yoav Galant said. Al Jazeera's correspondent in Israel notes a significant reduction in the effectiveness of the Iron Dome missile defense system, as it no longer intercepts missiles as it… pic.twitter.com/r8oKJQbdr6