Σε εποχική γρίπη θα εξελιχθεί ο κορονοϊός, σύμφωνα με την εκτίμηση του διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Ο κ. Μπουρλά ανέφερε πως θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, μέσα στον επόμενο χρόνο, αν και, όπως είπε, θα εμφανίζονται συνεχώς νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού.

Όπως είπε ο Άλμπερτ Μπουρλά της Pfizer, με τον καιρό ο κορονοϊός θα εξελιχθεί σε εποχική γρίπη η οποία θα απαιτεί ετήσιο εμβολιασμό, σύμφωνα με το BusinessInsider.

Σημειώνεται πως σε συνέντευξή του στο ABC News και στον Τζορτζ Στεφανόπουλος, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του συναδέλφου του στη Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, ο οποίος είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η πανδημία «θα τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο».

Ο Μπουρλά σχολιάζοντας τα λόγια του Μπανσέλ ανέφερε: «Συμφωνώ με την άποψη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» προσθέτοντας ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει πως νέες μεταλλάξεις θα πάψουν να μας απασχολούν».

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life.” Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/Ekqp2WJEV7 pic.twitter.com/0SzoPeKjui

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι οι ετήσιοι εμβολιασμοί. Αλλά δεν το γνωρίζουμε πραγματικά. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τα δεδομένα».

Σχολίασε και την ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού λέγοντας ότι είναι ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα, ενώ σχετικά με την απόφαση της διευθύντριας του CDC για την τρίτη δόση προς τους ηλικιωμένους και άλλους ευάλωτους, είπε ότι είναι «πολύ καλή». Σχολίασε, δε, πως «ανυπομονούμε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όλους αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την πανδημία».

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that it’s possible to distribute both boosters and primary doses: “I think it is also not the right thing to try to resolve it with an ‘or’ when you can resolve it with an ‘and.’” https://t.co/W3Y5r6eIRq pic.twitter.com/TGIHAb7DPb