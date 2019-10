Άλμπουμ των Beatles επέστρεψε στα charts, μετά από 50 χρόνια

Ήταν μια μεγάλη εμπορική επιτυχία καθώς μετά την έκδοσή του, τον Σεπτέμβριο του 1969, παρέμεινε επί 11 εβδομάδες στην πρώτη θέση στο Billboard 200! Τώρα, 50 χρόνια μετά, εξακολουθεί να πουλάει. Την εβδομάδα που έληξε στις 3 Οκτωβρίου, κατέλαβε την τρίτη θέση στο Top 200 Albums chart του Rolling Stone. Και αυτό, χάρη στη «super deluxe» επανέκδοση από Apple Corps Ltd/Capitol/UMe, για να εορταστούν τα 50στά γενέθλιά του.

Το 200 Albums chart του Rolling Stone ιχνηλατεί τις πιο δημοφιλείς κυκλοφορίες δίσκων της εβδομάδας στις ΗΠΑ. Ενημερώνεται καθημερινά, και στο τέλος κάθε εβδομάδας το περιοδικό δημοσιεύει την επίσημη εκδοχή της λίστας.

Στην επανέκδοση του εμβληματικού άλμπουμ των Beatles περιλαμβάνονται τα αρχικά 17 τραγούδια (remix του παραγωγού Giles Martin – του γιου του George Martin – και του Sam Okell) καθώς και 23 demos και session recordings. To «Abbey Road» ήταν το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί οι Beatles πριν διαλυθούν, αν και κατά πόσον αυτό ή το «Let It Be» ήταν το τελευταίο άλμπουμ τους παραμένει διαφιλονικούμενο σημείο για τους φανατικούς θαυμαστές των Σκαθαριών. Πάντως, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο ιστορικός των Beatles, Mark Lewisohn έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ο Τζον Λένον, ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Τζορτζ Χάρισον συζητούσαν το ενδεχόμενο να ηχογραφήσουν άλμπουμ μετά το «Abbey Road». «Είναι αποκάλυψη» είχε πει, στην εφημερίδα The Guardian, ο Lewisohn. «Τα βιβλία μάς έλεγαν ότι ήξεραν πως το “Abbey Road” ήταν το τελευταίο τους άλμπουμ… Αλλά όχι, συζητούσαν το επόμενο άλμπουμ. Και νομίζετε ότι ο Τζον ήταν αυτός που ήθελε να τους διαλύσει, αλλά όταν ακούτε τούτο εδώ, τότε αυτό δεν ισχύει. Δεν πιστεύετε ότι όλο αυτό “ξαναγράφει” ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε;».