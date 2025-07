Αλβανία: 3 τραυματίες από τη φωτιά στο Δέλβινο – Κάηκαν 10 ακατοίκητα σπίτια και μια εκκλησία

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από δασική φωτιά, λόγω της οποίας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους περίπου 2.000 κάτοικοι του Δέλβινου, στον νομό του Αυλώνα στην Αλβανία, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και ασφυξία» είπε η Μπρουνίλντα Μέλεκι μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

Όπως ανέφερε, έξι χωριά εκκενώθηκαν. Μια εκκλησία και 10 ακατοίκητα σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες.

