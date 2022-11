Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Κυριακή την Αλβανία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες στην περιφέρεια Σκόντρα.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν άνδρας 50 ετών, ο 18χρονος γιος του και η 14χρονη κόρη του «παρασύρθηκε από τα νερά» που είχαν κατακλύσει ορεινό δρόμο, εξήγησε η αστυνομία της Αλβανίας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η έφηβη σώθηκε από κατοίκους της περιοχής, όμως ο πατέρας και ο αδελφός της δεν βρέθηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Έχουμε πληροφορίες πως οι δύο άνδρες είναι νεκροί», είπε εκπρόσωπος της αλβανικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον επτά οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην περιφέρεια Σκόντρα, περίπου 140 χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων, ενώ πολλές άλλες απειλούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου Άμυνας.

Two people have died in #Albania due to bad weather. The #rain that has fallen in the last 24 hours has flooded dozens of houses and hundreds of hectares of land! The situation is rapidly deteriorating pic.twitter.com/CtCGNYD4U0