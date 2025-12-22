Κόσμος

Αλβανία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – Μολότοφ στο γραφείο του Έντι Ράμα

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ράμα, βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες
Πεδίο μάχης τα Τίρανα στη διάρκεια επεισοδίων σε αντικυβερνητική διαδήλωση
Πεδίο μάχης τα Τίρανα στη διάρκεια επεισοδίων σε αντικυβερνητική διαδήλωση / REUTERS / Φωτογραφία Florion Goga

Διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση με μολότοφ εναντίον του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στα Τίρανα. Λίγο νωρίτερα, η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Αλβανίας, Μπελίντα Μπαλούκου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία της.

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Έντι Ράμα, βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.

Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

Κατά την πολιορκία του γραφείου του Αλβανού πρωθυπουργού, αργά χθες (22.12.2025) το βράδυ, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.

 

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ο διαδηλωτής, Αρμπέν Σούλο.

 

Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.

