Αλβανία: Φλέγονται τα Τίρανα – Σοβαρά επεισόδια και 5 αστυνομικοί τραυματίες σε αντικυβερνητική διαδήλωση

Ένα «κοκτέιλ» μολότοφ και χημικών πλημμύρισε την καρδιά της αλβανικής πρωτεύουσας, μετά από ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα
REUTERS
REUTERS / Florion Goga

Η αντικυβερνητική διαδήλωση που έγινε στα Τίρανα της Αλβανίας, το βράδυ του Σαββάτου (24/1/26) σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, με μολότοφ και χρήση χημικών.

Τα επεισόδια στην πρωτεύουσα της Αλβανίας επικεντρώθηκαν έξω από το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του Έντι Ράμα. 

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, μόλις είχε τελειώσει την ομιλία του, όταν διαδηλωτές, άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ ενώ οι αστυνομικοί «απάντησαν» κάνοντας χρήση χημικών. 

REUTERS
REUTERS / Florion Goga

Τα επεισόδια δεν τελείωσαν και ξεκίνησε νέος γύρος, στο Κοινοβούλιο.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, είναι ενδεικτικές της απίστευτης έντασης που δημιουργήθηκε στα Τίρανα. 

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 αστυνομικοί αλλά και άγνωστος για την ώρα, αριθμός διαδηλωτών. 

