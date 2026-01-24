Αλβανία: Φλέγονται τα Τίρανα – Σοβαρά επεισόδια και 5 αστυνομικοί τραυματίες σε αντικυβερνητική διαδήλωση

Η αντικυβερνητική διαδήλωση που έγινε στα Τίρανα της Αλβανίας, το βράδυ του Σαββάτου (24/1/26) σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, με μολότοφ και χρήση χημικών.

Τα επεισόδια στην πρωτεύουσα της Αλβανίας επικεντρώθηκαν έξω από το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του Έντι Ράμα.

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, μόλις είχε τελειώσει την ομιλία του, όταν διαδηλωτές, άρχισαν να πετούν βόμβες μολότοφ ενώ οι αστυνομικοί «απάντησαν» κάνοντας χρήση χημικών.

Τα επεισόδια δεν τελείωσαν και ξεκίνησε νέος γύρος, στο Κοινοβούλιο.

Albanian right-wing opposition, led by Sali Berisha, held anti-government protests in Tirana.



Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at the prime minister’s building.



Authorities dispersed the crowd using water cannons. pic.twitter.com/rq9Uflapt6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 24, 2026

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, είναι ενδεικτικές της απίστευτης έντασης που δημιουργήθηκε στα Τίρανα.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 αστυνομικοί αλλά και άγνωστος για την ώρα, αριθμός διαδηλωτών.