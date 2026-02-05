Αλβανία: Κολομβιανές εξαπατήθηκαν και έπεσαν θύματα human trafficking – Συνελήφθη ο διακινητής που τους έταζε μια καλύτερη ζωή

Μια απίστευτη υπόθεση human trafficking είδε το φως της δημοσιότητας στην Αλβανία, όπου οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο άνδρα ο οποίος κατηγορείται για τη διακίνηση νεαρών γυναικών με καταγωγή από την Κολομβία, τις οποίες μάλιστα, εξανάγκαζε στην πορνεία.

Στην Κολομβία, η αστυνομία απαγγέλλει κατηγορίες σε ύποπτο για υπόθεση human trafficking δηλαδή τη διακίνηση κοριτσιών και γυναικών από το Μεντεγίν και την Μπογκοτά στην Αλβανία προκειμένου να δουλέψουν ως σεξεργάτριες παρά τη θέλησή τους, όπως αποκαλύπτει η Ανίλα Χότζα, ερευνήτρια δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στα Τίρανα.

Εκατοντάδες κορίτσια από χώρες της Λατινικής Αμερικής ακολούθησαν με την θέλησή τους, τον διακινητή Λούκας Μπετανκούρ και τον πατέρα του, που θεωρούνται τα αφεντικά μιας από τις εγκληματικές ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν όλες τις μεθόδους στη βιομηχανία του καταναγκαστικού σεξ, μόνο για να διαπιστώσουν αργότερα σε ποιον κύκλο κόλασης είχαν μπει εξαναγκασμένες σε πορνεία.

Σχεδόν 1.000.000 ευρώ εκτιμάται ότι εισέπραξαν από τα θύματά τους που εργάζονταν ως συνοδοί στην Αλβανία, υποχρεωμένες σε δουλεία σωματικής εκμετάλλευσης, ενώ στη συνέχεια στάλθηκαν στη Σερβία, την Κροατία και την Ισπανία. Για την Αλβανία, αυτό το φαινόμενο γίνεται ανησυχητικό, ειδικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το δίκτυο του Μπετανκούρ δεν είναι το μόνο. Κορίτσια από τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό, τη Βραζιλία, την Ουκρανία, την Κίνα, το Αφγανιστάν, την Τουρκία, τη Ρουμανία καταγράφονται καθημερινά στα αρχεία της αλβανικής αστυνομίας, μαζί με συγκλονιστικές αφηγήσεις για τη δραματική τους περιπέτεια.

Η πρώτη μορφή: Αποπλάνηση μέσω εξαπάτησης για μια καλύτερη ζωή ή ομηρία σε ένα απλήρωτο χρέος. Αυτό είναι αρκετό για αυτές τις νεαρές γυναίκες, από 19 έως 40 ετών, άλλοτε ως μασέρ και άλλοτε διαφημιζόμενες οικειοθελώς, να ασκούν την πορνεία σε έναν αόρατο κόσμο, αλλά παρόλα αυτά να εμφανίζονται ανοιχτά σε ιστοσελίδες συνοδών.

Η ιστορία της 23χρονης είναι η ίδια με αυτή των άλλων κοριτσιών που συνελήφθησαν σε τουλάχιστον 75 επιχειρήσεις σε ένα χρόνο στην Αλβανία. Πολλές από αυτές, τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο αεροπλάνο από την πατρίδα τους, γνώριζαν ότι με αντάλλαγμα τα χρήματα θα εργαστούν ως ιερόδουλες. Παρουσιάζονταν ως ειδικοί, οι οποίοι πληρώνονται με την ώρα ή την ημέρα. Χωρίς τα πραγματικά τους ονόματα και με ψεύτικη ταυτότητα, τα «ανώνυμα κορίτσια» εξυπηρετούν μέσω ψηφιακών πλατφορμών σε εικονικές βιτρίνες.

«Το όνομά μου είναι Βαλεντίνα, ήρθα εδώ με μια φίλη που είναι το άτομο που μου πρότεινε να ταξιδέψω στην Αλβανία. Στην Κολομβία, ήταν φίλη της οικογένειας μου, οπότε αποφάσισα να έρθω μαζί της. Δεν ήξερα ότι ερχόμουν για αυτή τη δουλειά και ότι ήταν νομικά κολάσιμη. Περιμέναμε μια επαφή από αυτήν, δεν ήμουν ενημερωμένη ότι η πορνεία απαγορεύεται, οπότε δέχτηκα να μου προσφέρουν το εισιτήριό. Χρειαζόμουν χρήματα και, πάνω απ’ όλα, εμπιστευόμουν τη φίλη μου», περιέγραψε μια από τα νεαρά κορίτσια που εξαπατήθηκαν.

Και συνέχισε: «Ο διακινητής, όταν φτάσαμε εδώ, μας προειδοποίησε ότι με τη δουλειά που θα κάναμε θα μπορούσε να έχουμε προβλήματα με τον νόμο, ότι έπρεπε να είμαστε προσεκτικές, και μάλιστα απείλησε τη φίλη μου όταν βρήκε το διαμέρισμά μας. Είπαν ψέματα και στις δύο μας. Ήρθαμε σε μια χώρα για την οποία δεν γνωρίζαμε τίποτα. Την ημέρα που η αστυνομία ήρθε στο διαμέρισμά μας, ήταν ένα σοκ για μένα.

Στην Κολομβία, η πορνεία επιτρέπεται, οπότε όταν ήρθα στην Αλβανία δεν ήξερα ότι η αστυνομία θα χτυπούσε την πόρτα. Η πραγματική μου δουλειά στην Κολομβία ήταν αισθητικός, αλλά έχω ένα παιδί να μεγαλώσω και τέσσερα άλλα μέλη της οικογένειας που ζούσαν μόνο με τον μισθό μου. Ο μισθός διαβίωσης στην Κολομβία δεν φτάνει για τίποτα».

Τέλος ανέφερε η 23χρονη: «Οι διακινητές με έπεισαν ότι εδώ βγάζουν χρήματα και έτσι ήρθα. Στόχος μου ήταν να έχω το δικό μου κέντρο αισθητικής όταν θα επέστρεφα στο Μεδεγίν. Έμεινα στην Αλβανία τέσσερις μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν μπορούσα ούτε να πληρώσω το ενοίκιο της οικογένειάς μου εκεί, επειδή δεν είδα τα χρήματα όταν πληρώθηκαν ή όταν εισπράχθηκαν. Είμαι θύμα σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή στην Αλβανία η πορνεία είναι έγκλημα, τώρα έχουμε προβλήματα με τη δικαιοσύνη και το αφεντικό είναι στη φυλακή».