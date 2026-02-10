Αλβανία: Μεγάλες εντάσεις με ρίψεις μολότοφ σε διαδηλώσεις στα Τίρανα – «Ράμα φύγε, να παραιτηθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση»

Σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης επικράτησε απόψε (10.02.2026) στα Τίρανα, καθώς χιλιάδες πολίτες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Το κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η άμεση παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης στην Αλβανία, την οποία βαραίνουν κατηγορίες για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς.

Οι διαδηλωτές έριξαν βόμβες μολότοφ σε κυβερνητικό κτίριο και η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, στην τελευταία από μια σειρά βίαιων διαδηλώσεων που απειλούν τη σταθερότητα της μακροχρόνιας εξουσίας του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η οποία ξεκίνησε το 2013.

Η αστυνομία, που είχε παραταχθεί σε καίρια σημεία για την προστασία των δημόσιων υποδομών, προχώρησε σε χρήση νερού υπό πίεση προκειμένου να απωθήσει το πλήθος και να εκτονώσει την ένταση.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Τιράνων κρατώντας σημαίες και πανό και φωνάζοντας «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί».

Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις με αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό προστάτευαν το κυβερνητικό κτίριο. Η Ειδική Εισαγγελία, η οποία είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Μπαλούκου αυτή την εβδομάδα, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της.

Δεν είναι σαφές πότε αναμένεται να ψηφίσει το κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα έχει την πλειοψηφία, ή αν θα ψηφίσει τελικά.

Στο στόχαστρο η Μπελίντα Μπαλούκου και ο Έντι Ράμα

Η λαϊκή οργή τροφοδοτείται από την παραπομπή της αντιπροέδρου, Μπελίντα Μπαλούκου, από την Ειδική Εισαγγελία. Η κατηγορία αφορά παρεμβάσεις σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα κατασκευαστικά έργα με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρειών, κατηγορία που η ίδια απορρίπτει.

Ταυτόχρονα, οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, η σταθερότητα της κυβέρνησης του οποίου δοκιμάζεται σοβαρά μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς παραμονής στην εξουσία.

Κομβικό σημείο των εξελίξεων αποτελεί το αίτημα της Ειδικής Εισαγγελίας προς το κοινοβούλιο για την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, με σκοπό τη σύλληψή της.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, παραμένει αβέβαιο το πότε θα πραγματοποιηθεί η σχετική ψηφοφορία, δεδομένου ότι το κυβερνών κόμμα διαθέτει την πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα.