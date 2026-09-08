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Σοκαρισμένη η Άνγκελα Μέρκελ για τη νίκη του AfD στη Σαξονία: «Ματώνει η καρδιά μου»

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πραγματικό σημείο καμπής στην γερμανική ιστορία», δηλώνει η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας για την εκλογή του ακροδεξιού AfD
Άνγκελα Μέρκελ
Photo by: Henning Kaiser/picture-alliance/dpa/AP Images
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Την ηχηρή νίκη του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στην Γερμανία, σχολίασε η πρώην καγκελάριος της χώρας, Άνγκελα Μέρκελ, η οποία χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ως «απλά σοκαριστικό».

«Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου», δήλωσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στην Σαξονία-Άνχαλτ, ενώ έκανε λόγο για «κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας» και επέκρινε το «τείχος προστασίας», με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την AfD.

«Δεν το εφηύρα εγώ αυτό και δεν μου αρέσει. Δεν είναι αυτό που θα πείσει τους ανθρώπους. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε για αυτή τη χώρα», δήλωσε η ΆνγκελαΜέρκελ, τονίζοντας την ανάγκη να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, για παράδειγμα όσον αφορά τις συντάξεις, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι η συνεργασία με την AfD είναι αδύνατη.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημείο καμπής, ένα πραγματικό σημείο καμπής στην γερμανική ιστορία», δήλωσε η πρώην καγκελάριος, η οποία ηγήθηκε της Γερμανίας μεταξύ 2005 και 2021.

Τα άλλα κόμματα πρέπει επίσης να απομακρυνθούν από την «εμμονή» τους με τους δεξιούς λαϊκιστές, πρόσθεσε, μιλώντας στο πλαίσιο ψηφιακής έκθεσης στην Κολωνία.

Η πρώην καγκελάριος και αρχηγός του CDU συνέστησε ακόμη διαφορετική προσέγγιση στην επικοινωνία, με «εξατομικευμένη επικοινωνία» με τους πολίτες, «προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα τον πληθυσμό και να εξηγήσουμε την πρόοδο πιο αποτελεσματικά».

«Η εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πολίτες έχει γίνει πιο σημαντική από πριν. Τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει τώρα να επιδιώξουν ισχυρότερη επαφή με τους πολίτες», τόνισε.

Τα σχόλια αυτά έγιναν δύο ημέρες αφότου το AfD κέρδισε με ποσοστό ρεκόρ 43,8% των ψήφων στη Σαξονία-Άνχαλτ, χάνοντας οριακά την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Το CDU υποχώρησε στο 17,2% και είναι πιθανό να περάσει στην αντιπολίτευση, με το AfD να επιδιώκει να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

Η Μέρκελ δήλωσε ότι τα δημοκρατικά κόμματα πρέπει να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση για να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με το κοινό και να εξηγήσουν την πρόοδο με μεγαλύτερη σαφήνεια «απευθυνόμενα στους πολίτες σε ατομική βάση».

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