Φρίκη στη Βρετανία: Στη φυλακή Νιγηριανός για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος 19χρονης – «Χόρτασες αρκετά, κάποιος όμορφος σε βίασε»

Μία σοκαριστική υπόθεση βιασμού αποκαλύφθηκε στην Βρετανία, όπου μια 19χρονη έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από Νιγηριανό μετανάστη, ο οποίος της επιτέθηκε και στη συνέχεια την απείλησε για να μην μιλήσει.

Ο βιασμός της 19χρονης σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Η κοπέλα, μιλώντας στην Daily Mail, και θέλοντας να κρατήσει την ανωνυμία της, θυμήθηκε την τρομακτική στιγμή που ο Νιγηριανός την έσερνε στο δάσος και την βίασε. Μάλιστα, ο 24χρονος δράστης της σεξουαλικής κακοποίησης κατάφερε να αποφύγει την απέλαση από τη Βρετανία επειδή αυτό θα «παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματά του».

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Πρόκειται για τον 24χρονο, Gift Oladele, ο οποίος «έβαλε στο μάτι» την 19χρονη καθώς εκείνη περπατούσε προς το σπίτι της σε ένα απομονωμένο μονοπάτι στο Ρέξαμ της Ουαλίας, μετά από βραδινή έξοδο στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Η νεαρή αποκάλυψε τώρα ότι μετά την επίθεση, ο Ολαντέλε της είπε: «Νομίζω ότι έχεις βαρεθεί πια, χόρτασε αρκετά. Τουλάχιστον σε βίασε κάποιος όμορφος». Ο 24χρονος είχε πει στην 19χρονη, ότι περπατούσε σπίτι με τον ίδιο τρόπο που περπατούσε κι εκείνη και ότι θα τη συνόδευε.

Ωστόσο, καθώς περνούσαν από μια απομονωμένη περιοχή, εκείνος την άρπαξε από το στόμα και την ανάγκασε να μπει στο δάσος, όπου της επιτέθηκε βίαια και την βίασε.

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Ο Ολαντέλε κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε δίκη στο Mold Crown Court τον περασμένο Μάρτιο. Όταν πραγματοποίησε την επίθεση, είχε ήδη αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση για μια άλλη κατηγορία βιασμού στην πόλη καταγωγής του, το Μάντσεστερ, τον Νοέμβριο του 2024.

Είχε επίσης φυλακιστεί και το 2022 για επίθεση με σεξουαλικά κίνητρα ενώ έχει αποκαλυφθεί ότι αγωνίστηκε με επιτυχία κατά της απέλασης στη Νιγηρία για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Νόμιζα ότι θα με σκότωνε»

Μιλώντας για τον βιασμό που υπέστη τον περασμένο Σεπτέμβριο, η νεαρή γυναίκα, πλέον 20 ετών, είπε: «Ήταν πολύ μεγαλύτερος από εμένα – προσπάθησα να τον σπρώξω μακριά, αλλά η δύναμή του υπερίσχυσε».

Και συμπλήρωσε: «Μου κάλυπτε το στόμα. Προσπαθούσα να πάρω το χέρι του από πάνω μου, αλλά δεν κουνιόταν. Τότε ήταν που με βίασε».

«Με ρώτησε αν ήταν η πρώτη φορά που με βίαζαν. Εικόνες της οικογένειάς μου περνούσαν συνέχεια από το μυαλό μου επειδή νόμιζα ότι θα με σκότωνε. Ο εγκέφαλός μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης – ήταν περίεργο. Ή θα έκανα ό,τι μου έλεγε και θα γύριζα σπίτι στη μαμά μου, ή θα με σκότωνε», είπε το κορίτσι στην Daily Mail.

«Με χτύπησε έξι φορές στο κεφάλι και τα οπίσθιά μου και το αποτύπωμα του χεριού του ήταν μελανιασμένα πάνω μου. Όταν τελείωσε, γύρισε και είπε: “Νομίζω ότι έχεις βαρεθεί πια, χόρτασες αρκετά. Τουλάχιστον σε βίασε κάποιος όμορφος».

Η Ολαντέλε την απείλησε ότι θα την «έβρισκε» αν κατήγγειλε τον βιασμό και την απείλησε ότι θα τραβήξει φωτογραφίες και θα τις δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Η 19χρονη, όταν έφτασε σπίτι της περίπου στις 3:30 π.μ., ξημερώματα της επόμενης μέρας ενημέρωσε αμέσως τους γονείς της και κλήθηκε η αστυνομία. «Μπήκα μέσα ουρλιάζοντας, λέγοντας “μαμά”, και μετά μπήκα στο δωμάτιό τους και είπα, “πρέπει να καλέσεις την αστυνομία”», περιέγραψε.

Και συμπλήρωσε: «Η μαμά μου ρώτησε “Γιατί;” και εγώ είπα “Μόλις με βίασαν” και η μαμά μου έτρεξε στην τουαλέτα για να κάνει εμετό. Ένιωθα μουδιασμένη. Ήμουν σε υστερία. Ο εγκέφαλός μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε μόλις συμβεί. Ο μπαμπάς μου κάλεσε την αστυνομία και ήρθαν σε περίπου 10 λεπτά».

«Συνέχισα να περπατάω πάνω κάτω στο σαλόνι μας για να ηρεμήσω. Προσπαθούσα να είμαι δυνατή για να πω στην αστυνομία τι είχε συμβεί. Σκεφτόμουν τη γιαγιά μου που λέει πάντα “ο Θεός στρέφει τις πιο δύσκολες μάχες στους πιο δυνατούς στρατιώτες”».

25 χρόνια φυλάκισης

Ο Ολαντέλε συνελήφθη την επόμενη μέρα στο σπίτι του ξαδέλφου του στο Ρέξαμ. Είχε προσπαθήσει να κρύψει το κινητό τηλέφωνό του από αστυνομικούς, μέσα στο οποίο αργότερα βρέθηκαν στοιχεία για σεξουαλικές επιθέσεις. Ο 24χρονος αρνήθηκε τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση, ισχυριζόμενος ότι το θύμα είχε συναινέσει, αλλά ένα δικαστήριο τον έκρινε ένοχο στο Mold Crown Court.

Στο Δικαστήριο του Caernarfon την Πέμπτη 30 Απριλίου, καταδικάστηκε σε συνολικά 25 χρόνια φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένων 17 ετών φυλάκισης, με εκτεταμένη περίοδο άδειας κράτησης οκτώ ετών.

Του επιβλήθηκε επίσης αόριστη εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης και περιοριστική εντολή για την προστασία του θύματος εφ’ όρου ζωής.

Η νεαρή, δήλωσε ότι ο Σεπτέμβριος ήταν «ο πιο δύσκολος μήνας της ζωής της» και ο αντίκτυπος του βιασμού οδήγησε τη ζωή της σε οριακό σημείο. Η γυναίκα εξήγησε επίσης: «Υπήρχαν πολλές φορές την ημέρα που έκλαιγα υστερικά επειδή δεν ήθελα να είμαι πια εδώ. Πήγα στα επείγοντα επειδή δεν μπορούσα να φάω και είπαν ότι κατέληξα να πάθω διατροφική διαταραχή».

Ο 24χρονος Γκιφτ Ολαντέλε

Ο Ολαντέλε, Νιγηριανός πολίτης που γεννήθηκε στην Ιταλία, και πήγε στη Μεγάλη Βρετανία με έγκυρη άδεια παραμονής που διήρκεσε μέχρι το 2014, αλλά στη συνέχεια παρέμεινε παράνομα στη χώρα. Μετά την πρώτη του ποινή φυλάκισης, ο Ολαντέλε επρόκειτο να απελαθεί, αλλά άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Αμφισβήτησε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η απέλαση θα παραβίαζε τα δικαιώματά του στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή βάσει του Άρθρου 8. Παρόλο που το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η απέλαση ήταν δικαιολογημένη, ο Ολαντέλε άσκησε έφεση σε δικαστήριο μετανάστευσης τον Ιούνιο του 2023.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του, κρίνοντας ότι η απέλαση θα ήταν δυσανάλογη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Manchester Evening News, ο δικαστής στο δικαστήριο μετανάστευσης το 2024 δήλωσε ότι το θέμα ήταν «εξισορροπημένο».

Ο δικαστής πρόσθεσε ότι η πράξη που είχε διαπράξει ο Ολαντέλε ήταν «πολύ σοβαρή» και ότι υπήρχε «έντονο δημόσιο συμφέρον για την απέλαση και τον αποκλεισμό αλλοδαπών εγκληματιών, ιδίως ενός που έχει διαπράξει μια τρομακτική και δημόσια επίθεση». Ωστόσο, το γεγονός ότι θα ήταν «εντελώς ξένος σε περίπτωση που μετακομίσει στη Νιγηρία» και ότι είχε «αναπτυγμένη ιδιωτική ζωή έχοντας μεγαλώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο» υπερίσχυε του δημόσιου συμφέροντος για την απέλασή του.

Το Υπουργείο Εσωτερικών άσκησε δύο εφέσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο από το δικαστήριο.

Η μητέρα του θύματος της σεξουαλικής κακοποίησης είπε: «Πού είναι τα δικαιώματα της κόρης μου; Αυτό θέλω να μάθω. Έχει τοτο δικαίωμα να περπατήσει σπίτι μετά από μια βραδινή έξοδο χωρίς να σε βιάσουν. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια στο δικαστήριο».

Η αρχιεπιθεωρήτρια του Ρέξαμ, Καρολάιν Μάλεν-Χερστ, δήλωσε: «Ο Ολαντέλε είναι ένας επικίνδυνος θηρευτής που άφησε μια νεαρή γυναίκα να φοβάται για τη ζωή της, καθώς της επιτέθηκε ανησυχητικά καθώς επέστρεφε σπίτι μετά από μια βραδιά με τους φίλους της. Δεν έδειξε καμία μεταμέλεια για τα εγκλήματά του αφότου την ανάγκασε να ξαναζήσει την τραυματική εμπειρία μέσω μιας δίκης».

Και συμπλήρωσε: «Θα ήθελα να επαινέσω την αξιοπρέπεια και το θάρρος που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, καθώς και για το θάρρος της στην αναφορά αυτού του περιστατικού σε εμάς».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε: «Ήταν μια φρικτή υπόθεση και οι σκέψεις μας είναι με το θύμα. Είναι σωστό ότι αυτός ο εγκληματίας έλαβε μακρά ποινή φυλάκισης για τις πράξεις του».