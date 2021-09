Οι πιέσεις που δέχονται ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και η πριγκίπισσα Σαρλίν για να αποκαλύψουν εάν ο γάμος τους οδεύει προς το τέλος του, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, είναι πολύ μεγάλες. Ειδικά μετά την εμφάνιση του 63χρονου γαλαζοαίματου σε μία εκδήλωση με την πρώην ερωμένη του και το παιδί τους, την ώρα που η σύζυγός του βρίσκεται στη Νότια Αφρική.

Φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό να βρίσκεται μαζί με την πρώην ερωμένη του, Νικόλ Κοστ και τον 18χρονο γιο τους, Αλεξάντερ, σε εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού τον περασμένο Ιούλιο. Μία περίοδο κατά την οποία η πριγκίπισσα Σαρλίν βρίσκεται στη Νότια Αφρική και έχει υποστεί σοβαρή λοίμωξη, που -σύμφωνα με τους γιατρούς- δεν μπορεί να ταξιδέψει.

Prince Albert of Monaco faces calls to reveal if his marriage to Princess Charlene is ‘on the rocks’ https://t.co/zjxgPCnUDf