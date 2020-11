Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ τρομοκρατεί και προειδοποιεί για βία και νοθεία

Δεν θα φανταζόταν κανείς πως το 2020 θα μιλούσαμε για ενδεχόμενη «βία και νοθεία» στις αμερικανικές εκλογές. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για βία στους δρόμους και να προεξοφλεί ουσιαστικά ότι η επιστολική ψήφος θα οδηγήσει σε νοθεία, να που ήρθε κι αυτή η ώρα.

Οι αμερικανικές εκλογές έφτασαν, η ώρα της κρίσης για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν έφτασε. Σε περίπου 24 ώρες ίσως να ξέρουμε ποιος θα έχει κερδίσει κι αν οι ΗΠΑ έχουν νέο πρόεδρο ή θα συνεχίσουν με τον άνθρωπο που ανέτρεψε κάθε πρόβλεψη πριν από 4 τέσσερα χρόνια. Ήδη σε κάποια μικρά χωριά, απομακρυσμένων περιοχών, τα πρώτα αποτελέσματα έχουν βγει. Αλλού κέρδισε ο Μπάιντεν με… 5-0, κι αλλού ο Τραμπ.

Το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από τεταμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εδώ και μήνες στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Υποστηρίζει ότι μέσω αυτής θα υπάρξει νοθεία (!) και θα ενισχυθεί η προσπάθεια (κατά τη γνώμη του) των Δημοκρατικών να του «κλέψουν» τη νίκη, την οποία θεωρεί δεδομένη.

Το βράδυ της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ, ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, χαρακτηρίζοντας «πολύ επικίνδυνη» πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που κατά την άποψή του ενδέχεται να πυροδοτήσει «βία στους δρόμους».

Πριν από μερικές μέρες, το Ανώτατο Δικαστήριο επέστρεψε στην Πενσιλβάνια, πολιτεία που συγκαταλέγεται σε αυτές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα, να καταμετρήσει θεωρώντας έγκυρες τις ψήφους που θα φθάσουν μέσω ταχυδρομείου ως και τρεις ημέρες μετά την διεξαγωγή των εκλογών. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση κατώτερων δικαστηρίων έπειτα από προσφυγή των Ρεπουμπλικάνων εναντίον της απόφασης των τοπικών αρχών.

«Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ψηφοφορία στην Πενσιλβάνια είναι πολύ επικίνδυνη», έγραψε ο Ντοναλντ Τραμπ σε ανάρτηση Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «πολύ» με κεφαλαία γράμματα -όπως συνηθίζει- για έμφαση.

«Θα επιτρέψει αχαλίνωτη και ανεξέλεγκτη απάτη και θα υπονομεύσει ολόκληρο το νομικό μας σύστημα. Θα προκαλέσει επίσης βία στους δρόμους. Κάτι πρέπει να γίνει!», ανέφερε ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Για άλλη μια φορά, όπως έχει συμβεί πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, η διαχείριση του twitter αποφάσισε να… μαρκάρει μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τοποθέτησε ειδική σήμανση στο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, εμποδίζοντας να γίνει retweet.

«Το περιεχόμενο αυτού του tweet αμφισβητείται εν μέρει ή στο σύνολό του και μπορεί να είναι παραπλανητικό σχετικά με εκλογικές ή άλλες πολιτικές διαδικασίες», αναφέρει η επισήμανση.

The Supreme Court decision on voting in Pennsylvania is a VERY dangerous one. It will allow rampant and unchecked cheating and will undermine our entire systems of laws. It will also induce violence in the streets. Something must be done!