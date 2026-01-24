Κόσμος

Αμερικανική επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δύο νεκροί

Από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περίπου 30 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 110 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό
Το πλοίο που χτυπήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό
Το πλοίο που χτυπήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό

Νέα αεροπορική επιδρομή σε πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός στον Ειρηνικό Ωκεανό με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM για το πλοίο που χτυπήθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

«Δύο ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν και ένας επέζησε» από την επίθεση, αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, κοινοποιώντας βίντεο που φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επιχείρηση αυτού του είδους φέτος, στο πλαίσιο της εκστρατείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον σκαφών που φέρονται να ανήκουν σε καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περίπου 30 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 110 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

 

Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Κόσμος
