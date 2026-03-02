Κόσμος

Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και να σωθεί
Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Κουβέιτ
Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Κουβέιτ

Ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 που συμμετέχει στην σύγκρουση με το Ιράν συνετρίβη στο Κουβέιτ.

Σε βίντεο που έρχεται στο φως από το Κουβέιτ διακρίνεται το αμερικανικό μαχητικό F-15 να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος με τους καπνούς να είναι ορατοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και να σωθεί. Οι πληροφορίες παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες, αν δηλαδή καταρρίφθηκε από ιρανικά πλήγματα ή από φίλια πυρά.

 

Σε ένα βίντεο διακρίνεται ο πιλότος του F-15 που συνετρίβη να είναι ζωντανός και να μεταφέρεται με ένα αυτοκίνητο.

 

Δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του συμβάντος.

Κόσμος
