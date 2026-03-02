Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ

Ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 που συμμετέχει στην σύγκρουση με το Ιράν συνετρίβη στο Κουβέιτ.

Σε βίντεο που έρχεται στο φως από το Κουβέιτ διακρίνεται το αμερικανικό μαχητικό F-15 να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος με τους καπνούς να είναι ορατοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και να σωθεί. Οι πληροφορίες παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες, αν δηλαδή καταρρίφθηκε από ιρανικά πλήγματα ή από φίλια πυρά.

BREAKING: American warplane crashes over Kuwait pic.twitter.com/9OOmZp9tpm — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

From the crash site : the American pilot https://t.co/fz0cuNDsja pic.twitter.com/L3cGwpGKsL — Middle East Observer (@ME_Observer_) March 2, 2026

Σε ένα βίντεο διακρίνεται ο πιλότος του F-15 που συνετρίβη να είναι ζωντανός και να μεταφέρεται με ένα αυτοκίνητο.

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2026

Δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία του συμβάντος.