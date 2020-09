Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ καταγράφηκε σε βίντεο. Αυτή τη φορά άνδρες της αστυνομίας στο Σολτ Λέικ Σίτι άνοιξαν πυρ κατά ανήλικου αυτιστικού που είχε πάθει κρίση.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν 13χρονο, ο οποίος ήταν άοπλος και είχε πάθει κρίση άγχους. Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τα bodycams των αστυνομικών. Σε αυτό φαίνονται δύο αστυνομικοί να πυροβολούν τον ανήλικο, η μητέρα του οποίου είχε ζητήσει βοήθεια από αυτούς για να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Το νέο αιματηρό συμβάν με αρνητικούς πρωταγωνιστές αστυνομικούς, σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα του ανήλικου κάλεσε τον αριθμό των επειγόντων περιστατικών 911. Ζήτησε να μεταφέρουν τον γιο της, Λίντεν Κάμερον, που πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ, στο νοσοκομείο. Ο μικρός είχε υποστεί σοβαρή κρίση άγχους, αλλά, ήταν άοπλος.

Η Γκόλντα Μπάρτον, μητέρα του 13χρονου, δήλωσε πως είχε ενημερώσει τις αρχές πως νωρίτερα μέσα στη μέρα ο γιος κρατούσε ένα αεροβόλο και η αστυνομία την είχε διαβεβαιώσει πως “θα χρησιμοποιούσε την ελάχιστη δυνατή βία…”.

Όταν ο νεαρός είδε τους αστυνομικούς τρόμαξε και προσπάθησε να φύγει.

Στο βίντεο από τις κάμερες που φέρουν στο σώμα τους οι αστυνομικοί φαίνονται οι αστυνομικοί να κυνηγούν τον 13χρονο στον δρόμο. Του φωνάζουν να πέσει στο έδαφος, ενώ στην συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί με τον ανήλικο να καταρρέει.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

Σύμφωνα με τον Ζακ Γουέιχερ δικηγόρο της οικογένειας, ο 13χρονος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς έχει κατάγματα και διάτρηση οργάνων από τις σφαίρες. Μάλιστα, χαρακτήρισε τον ανήλικο “τυχερό που ζει ακόμα…”!