Αμερικανός πιλότος F-15 καταρρίφθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν

Πρωτοφανές και απίστευτό αλλά ένας Αμερικανός πιλότος F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε με δύο διαφορετικά αεροσκάφη δύο φορές στον ίδιο πόλεμο, ανέφερε το High Side Project, επικαλούμενο νυν και πρώην αξιωματούχους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πιλότος του F-15E που καταρρίφθηκε στις 3 Απριλίου πάνω από το Ιράν πιλοτάρει επίσης ένα από τα τρία F-15E που καταρρίφθηκαν λιγότερο από πέντε εβδομάδες νωρίτερα από ένα Κουβεϊτιανό F/A-18 σε περιστατικό φίλια πυρά.

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Λίγο περισσότερο από 30 ημέρες μετά την ασφαλή εκτόξευση κατά τη διάρκεια του περιστατικού με τα φίλια πυρά, ο πιλότος βρισκόταν σε αποστολή πάνω από το Ιράν όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος, γεγονός που οδήγησε σε μια τολμηρή επιχείρηση διάσωσης.

Οι διπλές καταρρίψεις του πιλότου αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον δημοσιογράφο εθνικής ασφάλειας Sean Naylor στην εκπομπή του Substack The High Side.

Un piloto estadounidense de un caza F-15E Strike Eagle fue derribado en dos ocasiones durante el conflicto entre #EEUU e #Irán, informó el proyecto periodístico High Side, que cita a funcionarios en activo y a exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.



Según las… pic.twitter.com/sw5boGX7Sm — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 3, 2026

Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο πιλότος ήταν μεταξύ των έξι μελών του πληρώματος που εκτοξεύτηκαν με ασφάλεια μετά την κατά λάθος κατάρριψη τριών F-15E Strike Eagles από την αεράμυνα του Κουβέιτ – συγκεκριμένα, ενός μαχητικού αεροσκάφους του Κουβέιτ – πάνω από το Κουβέιτ σε περιστατικό με φίλια πυρά. Είναι αξιοσημείωτο ότι, λίγες εβδομάδες αργότερα, ο πιλότος αναγκάστηκε ξανά να εκτοξευθεί όταν το F-15E που πετούσε καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο στις 3 Απριλίου.

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Το CBS News είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο πιλότος, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα, διασώθηκε μετά από αρκετές ώρες και το δεύτερο μέλος του πληρώματος διασώθηκε μετά από σχεδόν δύο ημέρες κρυψώνας.

«Το θάρρος που επέδειξαν τόσο ο πιλότος όσο και ο αξιωματικός του συστήματος όπλων ενώ ήταν απομονωμένοι και διέφυγαν τον εχθρό δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί», δήλωσε ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης τον Απρίλιο στον Λευκό Οίκο, μετά τη διάσωση των δύο.

«Το σθένος και η πολεμική τους επιμονή είναι άμεσο αποτέλεσμα της απόλυτης εμπιστοσύνης που έχουν στις δυνάμεις διάσωσης, στην εκπαίδευσή τους και στη θέλησή τους να επιβιώσουν και να επιστρέψουν», δήλωσε ο Κέιν.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε ερωτήσεις στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη σύμπτωση», δήλωσε ο Αντιστράτηγος Συνταξιούχος της Πολεμικής Αεροπορίας Ντέιβιντ Ντέπτουλα, ο οποίος είναι Κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ και ήταν ο κύριος σχεδιαστής επιθέσεων για την αεροπορική εκστρατεία για την Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου 1990-1991.

Ο Ντέπτουλα δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί έναν πιλότο να καταρρίπτεται σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια της ίδιας εκστρατείας, πιθανώς από τον πόλεμο του Βιετνάμ. «Είναι σαν να σε χτυπάει κεραυνός δύο φορές», είπε ο Ντέπτουλα.