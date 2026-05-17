Αμπού Ντάμπι: Επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπακαρά – Ξέσπασε πυρκαγιά

Επίθεση από drone δέχτηκε ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα στο Αμπού Ντάμπι.

Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι αντέδρασαν σε μία πυρκαγιά που προκλήθηκε από μία επίθεση drone σε μία ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Barakah στην περιοχή Αλ Ντάφρα,

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν και η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι επιβεβαίωσε ότι τα βασικά συστήματα του πυρηνικού σταθμού λειτουργούν κανονικά.

Από την άλλη ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε ένα drone της Χεζμπολάχ πάνω από μια περιοχή του νότιου Λιβάνου όπου έχουν αναπτυχθεί στρατεύματα.

Δεν αναφέρονται τραυματισμοί στο περιστατικό.