Αμπχαζία: Νεκρός βουλευτής από πυροβολισμό μέσα στο κοινοβούλιο – Πολιτική κρίση στην αποσχιθείσα περιφέρεια

Τραγική κατάληξη είχε συνεδρίαση του κοινοβουλίου της Αμπχαζίας, μια αποσχισθείσα περιφέρεια στην Γεωργία, την οποία υποστηρίζει η Ρωσία, αφού βουλευτής τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό, όπως μετέδωσε σήμερα (19.12.2024) η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας της περιφέρειας.

Κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης για θέματα που αφορούσαν την Ρωσία, προκλήθηκε μεγάλη ένταση και ένας βουλευτής άνοιξε πυρ, με τον βουλευτή Βαχτάνγκ Γκολάντζια, ο οποίος προσπαθούσε να ηρεμήσει την κατάσταση, να τραυματίζεται και τελικά να χάνει την ζωή του.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το γραφείο Τύπου του, ασκούντος χρέη προέδρου, Μπάντρα Γκούνμπα, το οποίο ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι ακόμα ένας βουλευτής τραυματίστηκε στο χέρι από τα πυρά. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Αμπχαζίας, Apsnypress, μετέδωσε πως το υπουργείο Εσωτερικών ταυτοποίησε έναν άλλο βουλευτή, τον Αντγκούρ Χαραζία, ως ύποπτο στο περιστατικό και πως αυτός διέφυγε από το σημείο. Το τηλεγράφημα δεν δίνει οποιαδήποτε ένδειξη για το κίνητρο.

– Local sources confirmed a shooting today at the parliament in Abkhazia, a region of Georgia occupied by Russia since the 2008 invasion.



The incident is linked to the vote on a controversial law that would make it easier for Russian millionaires to acquire land,… pic.twitter.com/oGCmPZUYqD