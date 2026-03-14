Άμστερνταμ: Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο – «Στοχευμένη επίθεση», καταγγέλλει η δήμαρχος

Άμστερνταμ: Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο – «Στοχευμένη επίθεση», καταγγέλλει η δήμαρχος

Έκρηξη σημειώθηκε σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η έκρηξη έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (14.03.2026) με τη δήμαρχο του Άμστερνταμ να καταγγέλλει πως πρόκειται για στοχευμένη επίθεση κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κτίριο ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Στο μεταξύ την Παρασκευή, οι αρχές της Ολλανδίας συνέλαβαν 4 ύποπτους για βομβιστική επίθεση σε συναγωγή.

Από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές και εβραϊκά σχολεία, ως αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.

Ισλαμική εξτρεμιστική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση

Το Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς φέρεται πως ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο εβραϊκό σχολείο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται μέλη της ομάδας να πυροδοτούν τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει επίσης συνδεθεί με αρκετές άλλες αντισημιτικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

