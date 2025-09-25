Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

«Αν το NATO καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, αυτό θα σημαίνει πόλεμος», απειλεί ο Ρώσος πρέσβης στην Γαλλία

«Αρκετά αεροπλάνα παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, είτε κατά λάθος είτε όχι. Κανείς δεν τα καταρρίπτει», πρόσθεσε ο Ρώσος πρέσβης
Russian mig-31 fighter
Φωτογραφία Reuters

Νέες απειλές από τον Ρώσο πρέσβη στη Γαλλία που προειδοποίησε πως ενδεχόμενη κατάρριψη αεροσκαφών από τη Ρωσία που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του NATO, θα σημαίνει πόλεμος.

«Θα είναι πόλεμος, δεν ξέρω πως αλλιώς να το χαρακτηρίσω. Πόλεμος», είπε ο Μέσκοφ στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πως θα αντιδράσει η Ρωσία, αν κάποια χώρα του NATO καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος.

«Αρκετά αεροπλάνα παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, είτε κατά λάθος είτε όχι. Κανείς δεν τα καταρρίπτει», πρόσθεσε ο Ρώσος πρέσβης.

Ο Μεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη δεν έχει παράσχει «τίποτα απτό» που να αποδεικνύει την εμπλοκή της Ρωσίας στα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) στην Ευρώπη.

«Πρώτον, δεν παίζουμε παιχνίδια με κανέναν. Δεύτερον, αφού η Δύση μας έχει εξαπατήσει τόσες πολλές φορές, πιστεύουμε μόνο σε γεγονότα», τόνισε ο Μεσκόφ.

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε τις δηλώσεις που έκανε πριν λίγες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Photo by Chip Somodevilla
6
Newsit logo
Newsit logo