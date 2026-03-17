Αναφορές ότι εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης Basij του Ιράν σκοτώθηκαν από τις επιδρομές του Ισραήλ

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το καταστροφικό μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας (16.03.2026) εναντίον στρατηγικών στόχων του Ιράν στην Τεχεράνη, με στόχο την έδρα της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij.

Το δίκτυο ενημέρωσης Iran International που έχει έδρα στο Λονδίνο και θεωρείται από το Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση» επειδή ασκεί κριτική στο καθεστώς, ανέφερε, επικαλούμενο πηγές πληροφόρησης από την Τεχεράνη, ότι το Ισραήλ προκάλεσε τρομακτικές απώλειες στην δύναμη Basij.

Αρχικά, το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17.03.2026) ο στρατός της χώρας, κατάφερε να εξουδετερώσει τον επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί, καθώς επίσης τον αναπληρωτή του και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους.

COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Σε νεότερο απολογισμό, το Iran International ισχυρίζεται ότι περίπου 300 μέλη της Basij σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές σε διάφορα κέντρα διοίκησης και υλικοτεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου που στέγαζε εκατοντάδες οχήματα που χρησιμοποιούνταν από τις δυνάμεις της Basij για περιπολίες .

Σημειώνεται εξάλλου, ότι οι δυνάμεις της Basij είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, ενώ ευθύνονται για τον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών.