IDF: «Σκοτώσαμε τον Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ»

Η Μπασίτζ είναι γνωστή για τον ρόλο της στην βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων και πιστεύεται ότι ευθύνεται για αμέτρητους θανάτους Ιρανών πολιτών
Τον θάνατο του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν οι IDF.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γκολαμρέζα Σολεϊμανί έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε καταυλισμό με σκηνές που είχε πρόσφατα δημιουργήσει η Μπασίτζ στο Ιράν.

Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός, η Μπασίτζ έστησε τον καταυλισμό αφού ο στρατός χτύπησε πολλά από τα αρχηγεία της παραστρατιωτικής δύναμης. 

Επιπλέον, η επιδρομή σκότωσε επίσης τον αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της παραστρατιωτικής δύναμης, αναφέρει ο IDF.

Η Μπασίτζ είναι γνωστή για τον ρόλο της στην βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων και πιστεύεται ότι ευθύνεται για αμέτρητους θανάτους Ιρανών πολιτών.

 

Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαιώνει επίσης ότι στόχευσε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και λέει ότι εξακολουθεί να διερευνά τα αποτελέσματα της επιδρομής και παραμένει ασαφές εάν σκοτώθηκε.

Εν τω μεταξύ, ο κορυφαίος ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Άκραμ αλ-Ατζούρι, και άλλα κορυφαία στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης έγιναν στόχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη, σύμφωνα με τον στρατό. Ο στρατός πιστεύει ότι ο αλ-Ατζούρι πιθανότατα σκοτώθηκε στην επιδρομή, αλλά λέει ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να το επιβεβαιώσει.

