Αναφορές ότι το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ με επίθεση από drone στο νότιο Λίβανο

Παρά το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει ηρεμήσει από τις αιματηρές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, μετά την εκεχειρία που συμφώνησαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές τον Νοέμβριο του 2024, ωστόσο σημειώνονται μεμονωμένα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ειδικότερα, το πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ μετέδωσε σήμερα (04.03.2025) ότι ένα πλήγμα από drone του Ισραήλ, στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του.

«Drone του εχθρού στοχοθέτησε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο κοντά σε σπίτι σε χωριό στην περιοχή της Τύρου», επεσήμανε το πρακτορείο, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό.

Μάλιστα, δημοσιεύθηκε η φωτογραφία ενός αυτοκινήτου να καίγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, ο λιβανέζικος ειδησεογραφικός ιστότοπος «al-Manar», ο οποίος συνδέεται στενά με την Χεζμπολάχ, αναφέρει ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στην επίθεση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο νεκρός να είναι στέλεχος της σιιτικής οργάνωσης.

Lebanese media report an Israeli drone strike in the town of Rechknanay in the Tyre District.



There is no immediate comment from the IDF. pic.twitter.com/pvUk5dpZDr