Ανακοίνωση ΥΠΕΞ Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: Ανοιχτά για τα πλοία των μη «εχθρικών» χωρών

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, παρά τις πρόσφατες εντάσεις. Η διέλευση συνεχίζεται με μέτρα ασφαλείας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σημειώνει ανακοίνωση ΥΠΕΞ του Ιράν σχετικά με τις αρχές της χώρας για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά.

Το Ιράν υπογραμμίζει ότι πλοία, εξοπλισμός ή δυνάμεις που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ – καθώς και οι συμμετέχοντες στην επίθεση – δεν θεωρούνται ότι διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με κανονικό ή μη εχθρικό τρόπο και θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τους νόμους του Ιράν.

Ανακοίνωση ΥΠΕΞ του #Ιράν σχετικά με τις αρχές της χώρας για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά του #Ορμούζ. pic.twitter.com/Ep3ZNQHouQ — Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) March 23, 2026

Μη εμπλεκόμενα πλοία ή αυτά άλλων χωρών που δεν συμμετέχουν σε επιθετικές ενέργειες μπορούν να διέλθουν με ασφάλεια σε συνεννόηση με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές.

Το Υπουργείο τονίζει ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτώνται από τη διακοπή επιθετικών ενεργειών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και τον πλήρη σεβασμό των νόμιμων συμφερόντων του Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνει για τη ναυτική ασφάλεια συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και προστατεύουν την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ιρανικού ΥΠΕΞ:

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ως υπεύθυνο κράτος, έχει δεσμευτεί σταθερά στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου και έχει διατηρήσει με συνέπεια την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Εδώ και πολλά χρόνια, το Ιράν έχει προσπαθήσει να διαφυλάξει αυτές τις αρχές στις θαλάσσιες ζώνες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Περσικού Κόλπου, των Στενών του Ορμούζ και της Θάλασσας του Ομάν. Είναι ξεκάθαρο ότι η πρακτική τήρηση αυτών των αρχών —μεταξύ άλλων η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ – δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο με πλήρη σεβασμό για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του παράκτιου κράτους.

Μετά τη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 σε ξεκάθαρη παραβίαση του Άρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του εθιμικού κανόνα που απαγορεύει τη χρήση βίας, έχει δημιουργηθεί μια επικίνδυνη κατάσταση στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης έχουν επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Στην άσκηση του εγγενή δικαιώματος αυτοάμυνας κατά των επιθετικών μερών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, επιπλέον της στόχευσης αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή, έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων για να αποτρέψει τους επιτιθέμενους και τους υποστηρικτές τους από την εκμετάλλευση των Στενών του Ορμούζ προκειμένου να προωθήσουν τους εχθρικούς τους στόχους κατά του Ιράν.

Ταυτόχρονα, με υπεύθυνη προσέγγιση που στοχεύει στην αποφυγή πρόσθετων κινδύνων για τα πλοία και τους ναυτικούς στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στη Θάλασσα του Ομάν, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εφαρμόσει σύνολο προληπτικών μέτρων.

Συνεπώς, και όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί, τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά και η θαλάσσια διέλευση μέσω αυτών δεν έχει ανασταλεί. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά συνεχίζεται, υπό την επιφύλαξη των αναγκαίων μέτρων και των εκτιμήσεων που προκύπτουν από την επικρατούσα κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης.

Είναι ακατανόητο ότι πλοία, εξοπλισμός και οποιαδήποτε ικανότητες που ανήκουν στα επιθετικά μέρη – δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιωνιστικό καθεστώς – και άλλοι συμμετέχοντες σε αυτή την επίθεση δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε συνηθισμένη και μη εχθρική διέλευση. Στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που προκύπτει από την κατάσταση σύγκρουσης, τέτοιες οντότητες θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα μέτρα των αρμόδιων αρχών του Ιράν.

Μη εχθρικά πλοία, ή εκείνα που ανήκουν ή σχετίζονται με άλλες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχουν ή δεν βοηθούν σε επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και ότι συμμορφώνονται με τις δηλωμένες ρυθμίσεις ασφάλειας, μπορούν – σε συντονισμό με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές – να επωφεληθούν από ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Είναι προφανές ότι η ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή, ανασφάλεια ή κλιμάκωση του κινδύνου σε αυτόν τον υδάτινο δρόμο και την περιβάλλουσα περιοχή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιωνιστικό καθεστώς, τα οποία – επιβάλλοντας έναν παράνομο και εγκληματικό πόλεμο εναντίον του Ιράν – έχουν δημιουργήσει άνευ προηγουμένου απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν τονίζει για άλλη μια φορά ότι οποιαδήποτε ρυθμίσεις, πρωτοβουλίες ή μηχανισμοί σχετικά με την ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν πρέπει να αναληφθούν με πλήρη σεβασμό για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικότητες που προκύπτουν από την επίθεση και την κατάσταση σύγκρουσης.

Είναι σαφές ότι η πλήρης αποκατάσταση της ασφάλειας και της διαρκούς σταθερότητας σε αυτόν τον Στενό εξαρτάται από τον τερματισμό της στρατιωτικής επίθεσης και των απειλών, τον τερματισμό των αποσταθεροποιητικών ενεργειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιωνιστικό καθεστώς και τον πλήρη σεβασμό για τα νόμιμα συμφέροντα του Ιράν».