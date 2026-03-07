Ανάλυση Axios: Οι 3 όροι του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ που ήθελε πριν λίγους μήνες να αποκαλείται ειρηνοποιός και ζητούσε διακαώς το Νόμπελ Ειρήνης σέρνει την ανθρωπότητα σε ακόμα έναν πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες. Οι τελευταίες του δηλώσεις δείχνουν πως δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το καθεστώς του Ιράν, αρκεί το νέο καθεστώς να έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Ο μεγιστάνας πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τη χώρα σαν μία από τις εταιρείες του, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται αλλά και το μέλλον ακόμα και του ίδιου του πλανήτη. Ο μόνος τρόπος, σύμφωνα με το Axios, για να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ισραήλ είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.

Οι τρεις βασικοί όροι του Τραμπ

Ρόλος στην επόμενη ηγεσία του Ιράν

Ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να εμπλακεί στις εξελίξεις γύρω από τη διαδοχή της ιρανικής ηγεσίας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη. Έχει εκφράσει αντίθεση στο ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προβάλλοντας τη σημασία να υπάρξει μια διαφορετική κατεύθυνση για τη χώρα.

«Άνευ όρων παράδοση» του καθεστώτος

Ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη παρά μόνο αν το καθεστώς υποχρεωθεί σε πλήρη παραίτηση. Αυτό, όπως αναφέρει, σημαίνει ότι η χώρα δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να απειλεί τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους, και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που εγκαταλείπουν το καθεστώς θα έχουν πλήρη ασφάλεια.

Ανασυγκρότηση και σταθεροποίηση μετά τον πόλεμο

Μετά τη στρατιωτική σύγκρουση και την αλλαγή ηγεσίας, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θέλουν να στηρίξουν την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης, ώστε η σύγκρουση να μην προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις αγορές ενέργειας και στην περιοχή γενικότερα.

Οι προκλήσεις

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα σχέδια για διαμόρφωση της «επόμενης ημέρας» στο Ιράν είναι εξαιρετικά περίπλοκα, καθώς η πολιτική και στρατιωτική δομή της χώρας – και ειδικά ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης – είναι βαθιά ενσωματωμένη στο κράτος και την κοινωνία.