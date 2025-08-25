Ανάλυση CNN: Το επικίνδυνο στοίχημα Τραμπ με την οπλισμένη Εθνοφρουρά και η «επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στις ΗΠΑ»

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη υπό τη σκιά της Εθνοφρουράς που κυκλοφορεί με όπλα μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο πρόεδρος απειλεί να στείλει στρατό και στη Βαλτιμόρη, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τον δημοκρατικό κυβερνήτη Μέριλαντ, Γουές Μουρ.

«Η φιλοδοξία του Τραμπ να καταπολεμήσει το έγκλημα σε εθνικό επίπεδο θα πυροδοτήσει εντάσεις και νομικές αναμετρήσεις», επισημαίνει το CNN σε ανάλυσή του για τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη – ενόπλων – δυνάμεων εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

«Η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στις ΗΠΑ ετοιμάζεται λόγω της προθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει ασυνήθιστη προεδρική εξουσία, καθώς στοχεύει μεγάλες πόλεις που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς.

Η φλογερή ρητορική του Τραμπ, που ισχυρίζεται ότι η εγκληματικότητα είναι εκτός ελέγχου, η οποία συχνά είναι παραπλανητική, είναι μια κλασική σελίδα από το βιβλίο των ισχυρών ηγετών. Θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες εντάσεις μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειών σχετικά με τα όρια της συνταγματικής και νομικής εξουσίας του», σημειώνει το CNN.

Σημειώνεται ότι περίπου 2.200 μέλη της εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα από τα μέσα της εβδομάδας – με απόφαση Τραμπ – προερχόμενοι κυρίως από πολιτείες με ρεπουμπλικανική ηγεσία

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον έχει «υποστεί εισβολή από συμμορίες» και ότι η παρουσία του στρατού έχει φέρει «πλήρη ασφάλεια» στην πόλη. «Η Ουάσιγκτον ήταν κόλαση, τώρα είναι ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

Συναγερμός στους Δημοκρατικούς

Οι απειλές του προέδρου προκάλεσαν συναγερμό στους Δημοκρατικούς, που προειδοποίησαν την Κυριακή (24.08.2025) ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να στείλει στρατεύματα σε πόλεις όπως το Σικάγο, κόντρα στη βούληση των τοπικών αρχών.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την τοπική αστυνόμευση και να μην επιτρέψουμε απλώς στον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές των Αμερικανών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κατασκευάσει μια κρίση και να αποσπάσει την προσοχή επειδή είναι βαθιά αντιδημοφιλής», δήλωσε στο CNN ο ηγέτης της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «το Σικάγο θα είναι το επόμενο» ενώ στη συνέχεια θα «βοηθούσε» τη Νέα Υόρκη. Την περασμένη εβδομάδα ανέφερε επίσης τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ της Καλιφόρνια, ισχυριζόμενος ότι το έγκλημα εκεί είναι «πολύ σοβαρό».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε εδώ και εβδομάδες να στείλει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσα στρατεύματα θα αναπτυχθούν και πότε.

Την Κυριακή, ο Τραμπ επιτέθηκε στον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ – πιθανό υποψήφιο για την προεδρία το 2028 – ο οποίος τον είχε καλέσει να περπατήσουν μαζί στη Βαλτιμόρη για να δει τις τοπικές προσπάθειες αντιμετώπισης της βίας. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την πόλη «εκτός ελέγχου και γεμάτη έγκλημα» και είπε ότι δεν θα πάει εκεί μέχρι να «καθαριστεί το έγκλημα-καταστροφή».

Νέο τεστ για την προεδρική εξουσία

Οι επικριτές του Τραμπ θεωρούν ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και στο Λος Άντζελες, ως απάντηση σε διαδηλώσεις νωρίτερα φέτος, ήταν «πιλοτικές επιχειρήσεις» για μια ευρύτερη καταστολή σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, οι νομικές του δυνατότητες να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα σε πόλεις ή να υπαγορεύσει πολιτειακή αστυνομική πολιτική είναι πολύ πιο περιορισμένες από ό,τι στην Ουάσινγκτον, που είναι ομοσπονδιακή περιφέρεια.

Η αποστολή στρατευμάτων σε μεγάλες πόλεις όπως το Σικάγο ή η Βαλτιμόρη, ενάντια στη θέληση των τοπικών αρχών, θα δοκίμαζε εκ νέου τα όρια της προεδρικής εξουσίας και θα έθετε υπό απειλή την κυριαρχία των πολιτειών – κάτι που παραδοσιακά υπερασπίζονται οι Ρεπουμπλικανοί.

Η κήρυξη νέας εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να ομοσπονδοποιήσει την Εθνοφρουρά, που κανονικά υπάγεται στους κυβερνήτες, θα προκαλούσε νομικές μάχες. Ο ίδιος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ουάσινγκτον για να παρακάμψει το όριο των 30 ημερών ανάπτυξης στρατευμάτων.

Παράλληλα, μια τέτοια καταστολή θα του έδινε τη δυνατότητα να ενισχύσει την εκστρατεία μαζικών απελάσεων, στόχο που φαίνεται να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ατζέντας του. Ανάλυση του CNN σε κυβερνητικά δεδομένα έδειξε ότι στην Ουάσινγκτον, μετά την ανάπτυξη στρατευμάτων, οι συλλήψεις μεταναστών αυξήθηκαν δέκα φορές σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Το αφήγημα Τραμπ περί «δυστοπικού εγκλήματος»

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ, τα στοιχεία δείχνουν ότι το έγκλημα σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον και το Σικάγο έχει μειωθεί σημαντικά. Στο Σικάγο, οι ανθρωποκτονίες έχουν πέσει κατά 31% φέτος, ενώ οι πυροβολισμοί κατά 36%. Ωστόσο, οι κάτοικοι εξακολουθούν να νιώθουν ανασφάλεια και ζητούν περισσότερη στήριξη στις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν ότι επινοεί μια «ρητορική κρίση λόγω εγκληματικότητας» ώστε να δικαιολογήσει σκληρές μεθόδους που ενισχύουν την εικόνα του ως «σκληρού ηγέτη» και τροφοδοτούν την ατζέντα απελάσεων.

Ο πρώην δήμαρχος του Σικάγο, Ραμ Εμάνουελ, σχολίασε: «Σκεφτείτε το: σε δύο θητείες ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, έχει στείλει στρατεύματα μόνο σε αμερικανικές πόλεις, ποτέ στο εξωτερικό. Αυτό από μόνο του λέει πολλά».

Ο Εμάνουελ υποστήριξε ότι η πραγματική πρόθεση του Τραμπ είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις εναντίον μεταναστών χωρίς χαρτιά, ιδίως σε πόλεις που δεν συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ο Χακίμ Τζέφρις, από την πλευρά του, τόνισε ότι οι Δημοκρατικοί θέλουν ασφαλείς γειτονιές, αλλά όχι εις βάρος της δημοκρατικής νομιμότητας. «Πρέπει να κόψουμε τη ροή όπλων, να αντιμετωπίσουμε την κρίση ψυχικής υγείας και όχι να παίζουμε με στρατούς στους δρόμους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ, απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα ανάπτυξης ομοσπονδιακών δυνάμεων στο Σικάγο. «Δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ομοσπονδοποίηση της Εθνοφρουράς ή την αποστολή ενεργού στρατού στα εδάφη μας», τόνισε.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιλινόις, Κουάμι Ραούλ, δήλωσε επίσης στο CNN ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες όπως το FBI και η DEA έχουν την κατάρτιση να πολεμήσουν το έγκλημα – όχι όμως η Εθνοφρουρά. «Ο Τραμπ λειτουργεί σαν δικτάτορας», είπε. «Η χρήση στρατού ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες, μέσα σε αμερικανικές πόλεις, είναι άνευ προηγουμένου».