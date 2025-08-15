Ανάλυση NYTimes: Νίκη για το Κρεμλίνο η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν την Παρασκευή (15.08.2025) στο Άνκορατζ της Αλάσκας, σε μια σύνοδο που, κατά πολλούς αναλυτές, μπορεί να προσφέρει στον Ρώσο πρόεδρο διέξοδο από τη διπλωματική απομόνωση, όπως σημειώνουν οι New York Times.

Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται σημαντικά βήματα προς την ειρήνη, η ίδια η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται, τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, ένα μεγάλο συμβολικό κέρδος για το Κρεμλίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια νίκη εικόνας για τον Πούτιν

Για τους σκληροπυρηνικούς στη Ρωσία, η σύνοδος αυτή σπάει την έννοια της «απομόνωσης» που είχε επιβάλει η Δύση από την εισβολή του 2022. «Ακόμη και χωρίς συμφωνία, πρόκειται για πρόοδο», εκτιμά πολιτικός αναλυτής προσκείμενος στο Κρεμλίνο, τον οποίο επικαλούνται οι New York Times.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει αποκλειστεί από τις συνομιλίες, φοβάται ότι ο Πούτιν θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για να αποκτήσει τη φωτογραφία και τη διεθνή αναγνώριση που επιδιώκει.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναβάλει την επιβολή νέων κυρώσεων, παρά την έλλειψη εκεχειρίας και την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκφράζουν ανησυχία για μια πιθανή συμφωνία «πίσω από την πλάτη» της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει τους εταίρους του σε τηλεδιάσκεψη, υποστηρίζοντας ότι οποιοδήποτε σχέδιο ειρήνης πρέπει να ξεκινά με εκεχειρία και να περιλαμβάνει την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις.

Οι πραγματικοί στόχοι του Κρεμλίνου

Σύμφωνα με την ειδικό σε θέματα Ρωσίας Τατιάνα Στανοβάγια, ο στόχος του Πούτιν δεν είναι μια άμεση ειρηνευτική συμφωνία αλλά η εξασφάλιση αμερικανικής υποστήριξης στις προτάσεις του.

Το Κρεμλίνο θέλει να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να διευρύνει την ατζέντα, συμπεριλαμβάνοντας την πιθανή αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων και μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, ώστε να εντάξει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο «ανταλλαγής εδαφών» (land swap) ως βάση διαπραγμάτευσης, μια ιδέα που ο Ζελένσκι απορρίπτει και που στη Μόσχα θεωρείται «κόκκινη γραμμή», καθώς αξιωματούχοι δηλώνουν ότι κανένα κατεχόμενο έδαφος δεν θα επιστραφεί.

Για πολλούς αναλυτές, ένα τέτοιο σενάριο θα προκαλούσε σοβαρή πολιτική κρίση στο Κίεβο και θα μπορούσε να απειλήσει τη σταθερότητα και στη Ρωσία, όπου ο εθνικισμός υπέρ του πολέμου παραμένει ισχυρός.

Μια σύνοδος υψηλού ρίσκου

Οι New York Times επισημαίνουν ότι ο Πούτιν, έμπειρος στις τακτικές χειραγώγησης, ενδέχεται να προσπαθήσει να επηρεάσει τον Τραμπ, ο οποίος σε προηγούμενες συναντήσεις είχε δείξει διάθεση να δεχθεί τις ρωσικές εκδοχές των γεγονότων.

Παραμονή της συνόδου, ο Ζελένσκι εξέφρασε τον φόβο ότι ο Τραμπ μπορεί να «παραπλανηθεί εύκολα», με τον τελευταίο να απαντά κοφτά: «Θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών». Το ζητούμενο πλέον είναι αν αυτή η «νίκη εικόνας» για τον Πούτιν θα μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο πολιτικό πλεονέκτημα.