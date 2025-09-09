Ανάλυση Sky News: Ο Μπαϊρού έχασε και ο Μακρόν ψάχνει πρωθυπουργό – σωσίβιο μέσα στο χάος

Ένα πολιτικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι. Στα χέρια του Εμανουέλ Μακρόν βρίσκονται πλέον οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στη Γαλλία μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, την τρίτη γαλλική κυβέρνηση που καταρρέει πριν καν συμπληρωθούν δύο χρόνια.

Σήμερα Τρίτη πρωί (09.09.2025) ο Φρανσουά Μπαϊρού θα πάει στο Ελιζέ για να υποβάλει την παραίτησή του. Οι περισσότεροι αναλυτές εικάζουν ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, αλλά θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε πρόσωπο που θα επιλέξει, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026. Σε ανακοίνωση το Ελιζέ περιορίστηκε να αναφέρει πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα διορίσει τον διάδοχό του «τις επόμενες κιόλας ημέρες».

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έπαιξε κι έχασε, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο τη Γαλλία σε κρίση και ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί όλο αυτό το χάος είναι να φύγει ο ίδιος ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που ο ίδιος επανειλημμένα έχει αρνηθεί, συνοψίζοντας την ανάλυση του Sky News, μετά το αναμενόμενο και καταστροφικό αποτέλεσμα στην Εθνοσυνέλευση, που «απέλυσε» με συνοπτικές διαδικασίες τον Γάλλο πρωθυπουργό.

Ο Μπαϊρού ζήτησε αιφνιδιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στα τέλη Αυγούστου και το βράδυ της Δευτέρας (08.09.2025) καταψηφίστηκε, συνεχίζει η ανάλυση. Αφήνει τη Γαλλία χωρίς λύση στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με λίγες καλές επιλογές. Τώρα αναγκάζεται να αναζητήσει νέο πρωθυπουργό, τον πέμπτο του σε διάστημα δύο ετών.

Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα σπάσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο που δημιούργησε ο ίδιος, αφού έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του μετά τις πρόωρες εκλογές το 2024.

Η Εθνοσυνέλευση, όπως πολλά πολιτικά σώματα, ψήφισε σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα.

Οι Σοσιαλιστές αισθάνονται ότι παραβλέπονται από τον Μακρόν και θέλουν το δικό τους πρόσωπο να εγκατασταθεί ως πρωθυπουργός. Ο Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν, θέλει νέες εκλογές επειδή είναι σίγουρο για την επιτυχία και η Άκρα Αριστερά θέλει απλώς να ρίξει τον Γάλλο πρόεδρο.

Το επιχείρημα του Μπαϊρού για μεταρρύθμιση της οικονομίας, όσο βάσιμο κι αν ήταν, έπεσε στο κενό.

Προειδοποίησε ότι χωρίς γρήγορες και σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Γαλλία θα συνεχίσει να παραπαίει «προς την άκρη του γκρεμού».

Οι αντίπαλοί του δεν πείστηκαν – τον κατηγορούν για κινδυνολογία και επιρρίπτουν την ευθύνη για την αστάθεια στα οκτώ χρόνια του Μακρόν στην εξουσία.

Ο Μακρόν ανέβηκε στην εξουσία με την πρόβλεψη ότι η Γαλλία ήταν μια χώρα ανίκανη για μεταρρυθμίσεις. Τότε, θεωρήθηκε ως προσωπική πρόκληση για τον νεαρό ηγέτη με αυτοπεποίθηση.

Τώρα, του απομένουν μόλις 18 μήνες θητείας για να αποδείξει ότι κάνει λάθος, καταλήγει η ανάλυση.

Η επόμενη μέρα για τη Γαλλία

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνιστά βαρύτατο πολιτικό πλήγμα για τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Εναντίον της κυβέρνησης ψήφισαν 364 βουλευτές και υπέρ της 194, δηλαδή έλαβε 20 ψήφους λιγότερες από τις έδρες των κομμάτων που τη στηρίζουν.

Τα γαλλικά μέσα έκαναν λόγο για την ολοκλήρωση ενός χρονικού προαναγγελθέντος θανάτου του Μπαϊρού, ο οποίος ως πολιτικός καμικάζι, προκάλεσε μια ψηφοφορία που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα έχανε.

Με τον τρόπο αυτό πέτυχε να ενώσει εναντίον του τις δύο μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες: τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν και τον ετερόκλητο συνασπισμό της Αριστεράς «Νέο Λαϊκό Μέτωπο», στους κόλπους του οποίου ισχυρότερη δύναμη είναι η ριζοσπαστική «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Από διαφορετικές σκοπιές και οι δύο αντιπολιτευόμενες παρατάξεις αντιτάσσονταν στα μέτρα του Μπαϊρού για μείωση κοινωνικών δαπανών, «πάγωμα» συντάξεων και κατάργηση δύο από τις 11 επίσημες αργίες του έτους.

Οι επιλογές του Μακρόν