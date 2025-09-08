Κόσμος

Μακρόν: «Θα διορίσω νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες»

«Θα δεχθεί αύριο Τρίτη τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του»
French President Emmanuel Macron welcomes a guest at the Elysee Palace in Paris, France, August 27, 2025. REUTERS
French President Emmanuel Macron welcomes a guest at the Elysee Palace in Paris, France, August 27, 2025. REUTERS/Abdul Saboor

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Εμανοτέλ Μακρόν «θα δεχθεί αύριο Τρίτη τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του».

Η κυβέρνηση Μπαϊρού δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

